Yeni sezon yeniliklerle başlıyor

İSTANBUL





Spor Toto Süper Lig'de 2013-2014 sezonu birtakım yeniliklerle başlıyor.

Yeni sezonda uygulanacak en önemli değişikliklerin başında yabancı oyuncu sınırlaması geliyor.

Kulüpler yeni sezonda, geçen sezon olduğu gibi 10 yabancı oyuncuyla sözleşme imzalayabilecek, ancak bunlardan sadece 6'sını 18 kişilik müsabaka isim listesine yazabilecek. Kalan 4 oyuncu maç kadrosuna alınmayacak. İlk 11'de geçen yıllarda olduğu gibi yine en fazla 6 yabancı futbolcu yer alabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçtiğimiz sezon alınan ve kamuoyunda "6+0+4" olarak adlandırılan bu kararı bu sezon uygulamaya sokması başta Galatasaray olmak üzere bazı kulüplerin tepkisini çekmiş, ancak federasyon yönetim kurulu karardan geri adım atmamıştı.

Süper Lig'de gelecek sezon ise kulüpler en fazla 8 yabancı futbolcuyu bünyesinde barındırıp, 18 kişilik maç kadrosunda ise 5'ine yer verebilecek.

"Çizgi hakemi" uygulaması

Süper Lig'de bu sezon maçlarda 6 hakem görev yapacak, "çizgi hakemi" olarak adlandırılan ilave yardımcı hakem uygulaması Türkiye'de ilk kez hayata geçirilecek.

UEFA tarafından geçmiş yıllarda denenen çizgi hakemi uygulaması, Türkiye'de de devreye giriyor. Bu kapsamda, maçı yöneten hakem sayısı 4'ten 6'ya çıkarılacak.

Maç boyunca iki hakem, kale çizgilerini kontrol edecek ve topun çizgiyi geçip geçmediği konusunda orta hakemi uyaracak.

"e-bilet" dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu sezondan itibaren elektronik bilet (e-bilet) uygulamasını başlatıyor.

"e-bilet" projesiyle, futbolda şiddet olaylarının azaltılması, kulüplerin gelirlerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Futbol maçını izlemek isteyen taraftarlar, internetten kimlik numaralarıyla e-bilet alacak. Şiddet olaylarına karışanlar, bilet ve kimlik numarasından tespit edilecek.

Elektronik biletin yanı sıra taraftarlara "e-kart" da verilecek. Banka kartlarıyla aynı işlevlere sahip olacak e-kart sayesinde taraftarlar, stadyumda harcama yapabilecek, bu şekilde kulüplerin gelirleri de artırılacak.

Alkol kontrolü, siyasi slogan yasağı

Yeni sezonda statlara alkollü taraftar girişinin engellenmesi için sıkı denetim yapılacak.

Geçen hafta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Kayseri'de yapılan TFF Süper Kupa maçıyla uygulamaya başlanan alkol kontrolü, lig maçlarında da hayata geçirilecek ve alkollü taraftarlar statlara alınmayacak.

Ayrıca, müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında başta tribünler olmak üzere, spor alanı dışında veya yakın çevresinde siyasi ve ideolojik içerikli slogan ve tezahüratlara da yasak getirildi. Bu tür davranışlarda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak.

Derbilerde rakip takım taraftarı yine yok

Süper Lig'de derbi maçlarda deplasman taraftarı yasağı bu sezon da sürecek.

İstanbul'un "Üç Büyükleri" Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 2013-2014 sezonunda oynanacak derbilerde deplasmana yine taraftar götüremeyecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın "Derbilere rakip takımların taraftarları da gidebilsin" önerisine rağmen, İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu'nda geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda kulüpler arasında anlaşma sağlanamayınca yasağın bu sezon da sürmesi yönünde karar alındı.

Karar uyarınca, Trabzonspor ve Bursaspor kulüpleri de İstanbul'da Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapacakları maçlara taraftar getiremeyecek. "Üç Büyükler"in Trabzon ve Bursa'ya taraftar götürüp götürmeyeceğine ise bu illerin güvenlik kurulları karar verecek.