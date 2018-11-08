Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor

MALATYA

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, ligde 11 haftalık bölümde 5 galibiyet, 3'er beraberlik ve mağlubiyetle 18 puan topladı. Sarı-siyahlılar, 11 haftada rakip ağları 14 kez havalandırırken, kalesinde 10 gol gördü.

Son iki lig maçı ile Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasını kazanan Malatya temsilcisi, saha ve seyircisinin önünde Trabzonspor karşısında da galip gelmek istiyor.

Evkur Yeni Malatyaspor'da sakatlığı bulunan kaleci Ertaç Özbir, sağ bek Seth Sincere, orta saha oyuncusu Mitchell Donald ile daha önce ameliyat olan ve tedavisi süren forvet Ömer Şişmanoğlu'nun Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Sarı-siyahlılarda sarı kart ceza sınırında bulunan orta saha oyuncuları Danijel Aleksic, Adem Büyük ile Guilherme, bu karşılaşmada kart görmeleri durumunda 13. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.