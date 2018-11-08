Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95493
ALTIN
212.011
DOLAR
5.3762
STERLİN
7.0639
EURO
6.1455
Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor
Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor
Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de 12. hafta heyecanı...
Tramvay yolunda kaza
Tramvay yolunda kaza
Beyaz Saray CNN muhabirinin basın kartını askıya aldı
Beyaz Saray CNN muhabirinin basın...
Otomobil baz istasyonu direğine çarptı: 1 ölü
Otomobil baz istasyonu direğine çarptı:...

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor

Sarı-siyahlılar, Spor Toto Süper Lig'de yarın Trabzonspor ile karşılaşacak

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor

Sarı-siyahlılar, Spor Toto Süper Lig'de yarın Trabzonspor ile karşılaşacak

08 Kasım 2018 Perşembe 10:13
0 Okunma
Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor

MALATYA

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, ligde 11 haftalık bölümde 5 galibiyet, 3'er beraberlik ve mağlubiyetle 18 puan topladı. Sarı-siyahlılar, 11 haftada rakip ağları 14 kez havalandırırken, kalesinde 10 gol gördü.

Son iki lig maçı ile Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasını kazanan Malatya temsilcisi, saha ve seyircisinin önünde Trabzonspor karşısında da galip gelmek istiyor.

Evkur Yeni Malatyaspor'da sakatlığı bulunan kaleci Ertaç Özbir, sağ bek Seth Sincere, orta saha oyuncusu Mitchell Donald ile daha önce ameliyat olan ve tedavisi süren forvet Ömer Şişmanoğlu'nun Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Sarı-siyahlılarda sarı kart ceza sınırında bulunan orta saha oyuncuları Danijel Aleksic, Adem Büyük ile Guilherme, bu karşılaşmada kart görmeleri durumunda 13. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporSpor Toto Süper LigTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başlıyor
Derbiden zaferle ayrılamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz
Derbiden zaferle ayrılamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz
'İlk yarıda toplayabildiğimiz kadar puan toplayacağız'
'İlk yarıda toplayabildiğimiz kadar puan toplayacağız'
Milli judocular Taşkent Grand Prix için hazır
Milli judocular Taşkent Grand Prix için hazır
Beşiktaş'ın savunma performansı korkutuyor
Beşiktaş'ın savunma performansı korkutuyor
Önceliğimiz ekonomiyi toparlamaktı
Önceliğimiz ekonomiyi toparlamaktı
Galatasaray turu zora soktu
Galatasaray turu zora soktu
Derbinin faturası ağır olabilir
Derbinin faturası ağır olabilir
Tamer Tuna'nın Sivasspor macerası
Tamer Tuna'nın Sivasspor macerası

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ