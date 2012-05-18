Yeni bir yapılanmaya gidiyoruz

İSTANBUL

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, CNBC-e televizyonunda katıldığı canlı yayında, 5 senelik program yaptıklarını ve 5 sene çalışacakları teknik direktör düşündüklerini dile getirdi.

Takımın şu an başında bulunan Tayfur Havutçu'nun kalıp kalmayacağı yönündeki soruyu cevaplayan başkan Orman, ''Beş senelik program yapıyorum ve 5 sene çalışacağımız hoca düşünüyoruz. Tayfur Havutçu çok iyi biri. Ancak Beşiktaş'ın alternatiflerini de göz önüne koymamız lazım. Futbol komitesi üyesi Tamer Kıran, rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu. Bu nedenle toplantı yapamadık. Bir iki gün içinde yapacağız. Bu toplantıda kararımızı verip, yönetim kuruluyla paylaşacağız. Tayfur Beşiktaş'ın evladıdır. İyi bir Beşiktaşlı ve düzgün biri. Ancak Beşiktaş'ın alternatiflerini de göz önüne koymamız lazım'' diye konuştu.

Futbol takımındaki yapılanma

Gelecek sezon futbol takımında gerçekleştirecekleri yapılanmayla ilgili bilgi veren başkan Orman, takımda bulunan bazı oyuncularla sözleşmeleri konusunda görüşeceklerini ve aldıkları ücretleri kendi seviyelerine getirmek istediklerini ifade etti.

Futbol takımının giderinin gelirinden fazla olduğuna dikkati çeken Orman, ''Beşiktaş A.Ş son 8 senede zarar ediyor. Gelecek sezon bütçesi kar üzerine oluşacak. Artık fahiş fiyatlar ödenmeyecek. Bizim seviyemize uyan ücretler ödeyeceğiz. Futbolcular ya bizim seviyemize gelecek, ya da yollarımızı ayıracağız. Bütçemize uymalarını sağlamaya çalışıyoruz'' diye konuştu.