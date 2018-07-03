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"Yeni bir heyecan ve yeni bir sezon"

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, yeni sezonu heyecanla beklediklerini söyledi.

"Yeni bir heyecan ve yeni bir sezon"

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, yeni sezonu heyecanla beklediklerini söyledi.

03 Temmuz 2018 Salı 15:40
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"Yeni bir heyecan ve yeni bir sezon"

Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, takımın yeni teknik direktörü Phillip Cocu ve sportif direktör Damien Comolli ile tanıştıklarını belirterek, "Arkadaşlarımızı uzun bir sürenin ardından görmek güzel. Yeni bir heyecan ve yeni bir sezon. İnşallah kazasız belasız, sakatlıksız bir sezon geçiririz." dedi.

Yeni bir ekibin takımın başında bulunduğunu hatırlatan sarı-lacivertli oyuncu, "Hedeflerimiz tabii ki büyük. Taraftarlarımızın gösterdiği yoğun ilgi bizleri heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. İtici güç olarak onları yanımızda görmek istiyoruz. Son yıllarda başarıya biraz aç kaldık. Bu sene inşallah her şey bizim adımıza güzel geçer ve taraftarlarımızı mutlu ederiz. Taraftarlarımızın desteğini, kupalarla onlara armağan etmek istiyoruz. Bütün kupalara talibiz. Önümüzde yoğun bir hazırlık dönemi olacak. Hocamızın sistemini uygulamak için önümüzde 4-5 hafta var. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirip hazır hale gelmek istiyoruz." diye konuştu.

Teknik direktör Cocu ile ilgili görüşlerini aktaran Hasan Ali Kaldırım, "Hocamızı futbolculuk döneminden biliyoruz. Çok büyük kulüplerde oynamış ve çok başarılı olmuş bir isim. Teknik direktörlük kariyerinde de son derece başarılı. PSV Eindhoven'da gösterdiği başarı herkesin malumu. Genç bir teknik adam. İnşallah Hollanda’da yakaladığı başarıyı burada bizimle de yakalayacaktır. Elimizden geleni yapıp iyi bir ekip olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hasan Ali KaldırımFenerbahçe TelevizyonuFb
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