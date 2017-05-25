Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
97678
ALTIN
144.063
DOLAR
3.5653
STERLIN
4.6213
EURO
3.9996
Ticari taksilere denetim
Ticari taksilere denetim
Ayçiçekleri "strese" girdi
Ayçiçekleri "strese" girdi
"Yedincilik hedefine ulaştık"
"Yedincilik hedefine ulaştık"
İbrahim Erkal’ın son röportajı!
İbrahim Erkal’ın son röportajı!
Artvin'deki 466 yıllık cami restore ediliyor
Artvin'deki 466 yıllık cami restore...

"Yedincilik hedefine ulaştık"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'un teknik direktörü Okan Buruk, son 7 haftada elde ettikleri başarılı sonuçlarla ligdeki hedeflerine ulaştıklarını belirtti.

"Yedincilik hedefine ulaştık"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'un teknik direktörü Okan Buruk, son 7 haftada elde ettikleri başarılı sonuçlarla ligdeki hedeflerine ulaştıklarını belirtti.

25 Mayıs 2017 Perşembe 15:40
23 Okunma
"Yedincilik hedefine ulaştık"

Akhisar Belediyespor, ligin 33. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde sürdürüyor.

Aytemiz Alanyaspor maçında dizine darbe alan Mustafa Yumlu ve izinli Olcan Adın çalışmaya katılmadı.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Buruk, ligde 26. haftadan itibaren aldıkları galibiyetlerin önemini vurgulayarak, "Son 7 maçlık periyottaki 6 galibiyet, hem attığımız gol sayısı hem de son 5 maçta yediğimiz 1 gol, bunların hepsi bizim için çok önemli ve değerli veriler. Sıralamadaki yedincilik hedefimize şu anda ulaştık. İyi giden çizgimizi devam ettirmek istiyoruz. Son iki maçta karşılaşacağımız Konyaspor ve Karabükspor, tabii ki ligin iyi takımlarından. Son iki maçı da aynı şekilde kazanarak bitirmek istiyoruz ve bunun için hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah aynı çizgimizi ligin sonuna kadar sürdürüp önümüzdeki seneye de bunu taşıyabiliriz." şeklinde konuştu.

Akhisar Belediyespor, Süper Lig'deki 26. hafta maçları öncesinde teknik direktörlük görevine getirilen Okan Buruk yönetiminde, 15'incilikten 7'nciliğe yükseldi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Akhisar BelediyesporOkan BurukSpor Toto Süper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fikret Orman, Seba'dan sonra ilk peşinde
Fikret Orman, Seba'dan sonra ilk peşinde
Fenerbahçe'den Avrupa şampiyonluğu koleksiyonu
Fenerbahçe'den Avrupa şampiyonluğu koleksiyonu
Cristiano Ronaldo'ya vergi kaçırma suçlaması
Cristiano Ronaldo'ya vergi kaçırma suçlaması
Dalga sörfünde ilk kez milli takım oluşturuldu
Dalga sörfünde ilk kez milli takım oluşturuldu
Tudor, gelecek sezon şampiyonluktan emin
Tudor, gelecek sezon şampiyonluktan emin
Arda Turan Barcelona'da 'dolabını topladı' iddiası
Arda Turan Barcelona'da 'dolabını topladı' iddiası

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ