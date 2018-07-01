Yaz kursunda başladığı atletizmde hedefi büyük

Şanlıurfa'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün açtığı ücretsiz yaz spor kursunda atletizmle tanışan ve ailesinin tüm engellemelerine rağmen atletizmde başarı elde eden 18 yaşındaki Medine Ökte, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılıp Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

Kentin dezavantajlı bölgelerinden İmam Keskin Mahallesi'nde doğup büyüyen Medine Ökte, 2010 yılında okul seçmelerinde tanıştığı atletizm branşında başarıdan başarıya koşuyor.

Maddi durumu iyi olmayan ailesinin tüm itirazlarına ve çevresindeki ön yargılara rağmen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün açtığı ücretsiz yaz spor kursunda yeteneklerini sergileyen sporcu, son iki yılda hem 400 hem de 800 metrede Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Bu yıl Bulgaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Salon Şampiyonası'nda üçüncülük elde edip, takım olarak 4x400 metrede kırılan Türkiye rekoruna katkı veren Medine Ökte, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılıp altın madalya için koşmak istiyor.

Tüm imkansızlıklara rağmen Milli Takım Antrenörü Cuma Canbek'in destekleriyle memleketi Şanlıurfa'daki 11 Nisan Stadyumu'nda çalışmalarını sürdüren genç sporcu, AA muhabirine hedeflerini anlattı.

Küçüklüğünde atletizmle hiç ilgilenmediğini belirten Ökte, 2010 yılında okullarda seçmelerinde hocalarının dikkatini çektiğini ve o günden sonra sürekli koştuğunu ifade etti. Ailesinin bu sporla ilgilenmesine izin vermemesi üzerine bir dönem büyük üzüntü yaşadığını aktaran Medine Ökte, şöyle konuştu:

"Ailem ve yakınlarım başta izin vermedi, 'Senin ne işin olur.' dediler. Daha sonra hocam evimize gelip babamla konuştu ve zor olsa da ikna etti. Evimiz uzaktı, bu nedenle hocam kendi arabasıyla bizi antrenmana getirip götürüyordu. Uzun yıllar mücadele ettim ve 2016 yılında Türkiye ikincisi oldum. 2017'de hem 400 hem de 800 metrede Türkiye şampiyonluğu elde ettim. Bu yıl ise yine 400 ile 800 metrede Türkiye şampiyonu oldum, Balkan Şampiyonası'nda ise 800 metrede üçüncü oldum, takım olarak orada rekor kırdık."

"Olimpiyatlarda hedefim rekor kırmak"

Ökte, bundan sonra hedefinin olimpiyatlar olduğunu ifade etti.

Olimpiyatlara katılma hayali bile insana yettiğini dile getiren Medine Ökte, şunları kaydetti:

"Milli takım formasıyla olimpiyatlarda yer almak dünyanın en en güzel duygusu her halde. Herkese kısmet olmayacak bir şey. Emek harcamak lazım bunun için. Eski milli atlet Süreyya Ayhan'ı örnek alıyorum, o çok özel bir sporcu. Şu anda 800 metrede rekor Merve Aydın'da, inşallah onun rekorunu ben kıracağım. Bir süredir Fenerbahçe Kulübündeyim ve bunun bana çok şey katacağına inanıyorum. Amacım 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak ve ondan sonra da Türk bayrağını ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. En büyük gayem bu."

"Başta ailesi izin vermedi"

Milli Takım Antrenörü Cuma Canbek ise 2010 yılında Medine'yi okul taramalarında keşfettiklerini ve ondan sonra da yaz okullarına davet ettiklerini hatırlattı.

İlk anda söz konusu sporcuda bir gelecek olduğunu hissettiğini aktaran Canbek, o okuldan seçtiği 80 kişiden sadece Medine'nin yoluna devam ettiğini belirtti.

Sporcunun ailesinin ikna etmekte zorlandığını vurgulayan Canbek, şöyle devam etti:

"Başta ailesi izin vermedi. Ama biz Medine'nin yetenekli olduğuna inandık ve onları ikna etmek için çabaladık. Onları çalıştığımız yere davet ettik, buradaki ortamı gördükten sonra aile ikna oldu. Yaklaşık 10 yıldır emek veriyoruz. Medine 2016 yılında Türkiye ikincisi, 2017'de hem 400 hem de 800 metrede şampiyon oldu. Bu yıl 400 ve 800 metrede tekrar şampiyon oldu. Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Medine orada da iyi bir derece elde etti ve takım olarak Türkiye rekorunu kırdılar. Bizim asıl hedefimiz 2020 Olimpiyatları. Tüm planlarımızı ona göre yaptık ve 10 yıldır bunun için mücadele ediyoruz. Derecelerini dikkate aldığımızda bir sakatlık yaşanmazsa Medine, 2020 Olimpiyatları'na adını yazdıracak. Medine'nin ailesinin maddi durumu iyi değil. Babası inşaatlarda çalışıyor. Başta zaten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle yarışmalara katılabildi."

Canbek, Gençlik ve Spor Bakanlığının çalışmaları sayesinde atletizmin son yıllarda yükselişe geçtiğini ve hedeflerinin daha çok başarılı sporcuyu keşfetmek olduğunu söyledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş ise ücretsiz yaz spor kursları sayesinde yetenekli sporcuların keşfedildiğini vurgulayarak, kurum olarak Medine Ökte gibi sporcuların başarılarıyla gurur duyduklarını bildirdi.