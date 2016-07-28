Yayın İhalesi Komisyonu çalışmalara başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın ortaklaşa kurduğu Yayın İhalesi Komisyonu'nun çalışmalarına başladığı açıklandı.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, yayın pazarının tüm paydaşlarının ziyaret edilerek fikir alışverişinde bulunulmasına ve Yayın İhalesi Komisyonu'nun ilk görüşmesini Digiturk'le yapmasına karar verildiği belirtildi.

Toplantıda, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve başkan vekilleri Servet Yardımcı ile Hüsnü Güreli'nin yanı sıra yönetim ve icra kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, genel sekreter Kadir Kardaş, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Metin Kalkavan ve vakfın genel sekreteri Mesut Altan'ın hazır bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Yayın İhalesi Komisyonu'nun kulüpler ve diğer tüm paydaşlarla yapacağı görüşmelerin ardından yeni dönemin yayın koşullarını belirleyecek şartnameyi hazırlamaya başlayacağı kaydedildi.