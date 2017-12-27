Yaya Toure milli takıma dönüyor

ANKARA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Yaya Toure, emekliye ayrıldığı Fildişi Sahili Milli Takımı'na geri döneceğini açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki futbolcu, geçen yıl eylül ayında aldığı milli takımdan emeklilik kararından vazgeçtiğini belirterek, "Ülkemi çok seviyorum ve yeniden milli takıma seçilmek için uygunum." mesajını paylaştı.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda özellikle genç oyuncuları yetiştirebileceğini kaydeden Toure, "Deneyimimi, gelecek nesle aktararak tüm Fildişi Sahili halkını gururlandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.