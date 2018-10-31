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Yasemin Adar'a büyük onur

Milli güreşçi Yasemin Adar'a Dünya Fair Play Konseyi tarafından Dünya Fair Play Özel Diploması verildi.

Yasemin Adar'a büyük onur

Milli güreşçi Yasemin Adar'a Dünya Fair Play Konseyi tarafından Dünya Fair Play Özel Diploması verildi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 14:54
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Yasemin Adar'a büyük onur

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2018 Dünya Güreş Şampiyonası'nın 76 kilo yarı final maçındaki davranışı sebebiyle Yasemin Adar'a özel diploma verildi.

Yasemin Adar, yarı final müsabakasında dizinden sakatlanmasına rağmen mücadeleye devam eden Macar güreşçi Zsanett Nemeth'in sakat dizine hiç hamle yapmadı ve rakibine zarar vermekten kaçındı.

Bu davranışı nedeniyle milli güreşçinin Dünya Fair Play Özel Diploması’na layık görüldüğünü açıklayan CIFP Başkanı Jeno Kamuti'nin "Türkiye, Yasemin Adar ile iftihar etmelidir." ifadelerine yer verildi.

Dünya Güreş Federasyonu Büro Üyesi ve Türkiye Güreş Federasyonunun Temsilcisi Rodica Maria Yaksi, Yasemin Adar adına Dünya Fair Play Özel Diploması'nı Jeno Kamuti'den teslim aldı.

2018 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Yasemin Adar'ın kariyerinde 1 dünya, 2 Avrupa, 1 de Akdeniz Oyunları şampiyonluğu bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Olimpiyat KomitesiYasemin Adar2018 Dünya Güreş Şampiyonası
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