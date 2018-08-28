Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92757
ALTIN
242.405
DOLAR
6.2109
STERLİN
7.9925
EURO
7.2643
Karius imzayı atıyor
Karius imzayı atıyor
Ormanların koruyucusu
Ormanların koruyucusu
Fenerbahçe gole hasret
Fenerbahçe gole hasret
Trabzonspor'dan hakem Mete Kalkavan'a tepki
Trabzonspor'dan hakem Mete Kalkavan'a tepki
Liselere yerleştirmede üçüncü nakil dönemi başladı
Liselere yerleştirmede üçüncü nakil dönemi...

Yankı Erel'in hedefi Wimbledon tekler şampiyonluğu

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda genç çiftlerde şampiyon olan Yankı Erel, "Bundan sonra hedefim Wimbledon teklerde kupayı ülkeme getirmek." dedi.

Yankı Erel'in hedefi Wimbledon tekler şampiyonluğu

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda genç çiftlerde şampiyon olan Yankı Erel, "Bundan sonra hedefim Wimbledon teklerde kupayı ülkeme getirmek." dedi.

28 Ağustos 2018 Salı 13:12
0 Okunma
Yankı Erel'in hedefi Wimbledon tekler şampiyonluğu

Tenisin en prestijli organizasyonları arasında yer alan Wimbledon Turnuvası'nda gençler kategorisinde Fin partneri Otto Virtanen ile çiftlerde şampiyon olan Yankı Erel, bundan sonraki hedefinin Wimbledon teklerde kupayı Türkiye'ye getirmek olduğunu söyledi.

Bir grand slam turnuvasında şampiyonluk yaşayan ilk Türk erkek tenisçi unvanını elde ederek önemli bir başarıya imza atan 17 yaşındaki Yankı, ziyaret için geldiği Tekirdağ'da elde ettiği başarıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Erel, tenise ailesinin yönlendirmesiyle başladığını ifade ederek, "İlk hocam İsmail Ata'dır. Haftada 2 gün yaz okulu derslerine gidiyordum. Tenise ilk başlamam orada oldu. Sonra hocam aileme 'bu çocuk teniste iyi olabilir' dedi. Ondan sonra özel ders almaya başladım." diye konuştu.

Dört yıl özel ders aldığını söyleyen Erel, "Daha sonra İzmir'e taşındık. 6 ay kadar orada antrenmanlarımı Karşıyaka Spor Kulübü'nde sürdürdüm." ifadelerini kullandı.

"Bu şampiyonluk benim hayalimin bir parçasıydı"

Genç tenisçi, Wimbledon turnuvasında kazandığı şampiyonluğun kendisini çok mutlu ettiğini aktardı.

"O an yaşadığım duygular çok farklı anlatılmaz şeyler. İnanılmaz mutlu olduk." diyen Erel, şunları söyledi:

"Tek benim başarım değil, takım olarak çok mutlu olduk. Partnerimle beraber başardık. Bunu ailemle, takımımla ve partnerimle başardım. Beklemiyorduk aslında şaşırdık biraz. Herkes oraya şampiyon olmak için gidiyor ama biz beklemiyorduk. Bu şampiyonluk benim hayalimin bir parçasıydı ve hayalimin bir parçasını gerçekleştirmiş oldum." 

"Türkiye'ye madalya getirmek istiyorum"

Yankı Erel, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Bundan sonraki hedefim Wimbledon teklerde kupayı ülkeme getirmek. Çiftlerde getirdim bir de teklerde getirmek istiyorum. Ekim ayında da Gençlik Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandım. Altın, gümüş, bronz fark etmiyor sadece ülkeme bir madalya getirmek istiyorum. Şu anda dünyada 'aktif junior'da 16 numarayım."

Tenisi çok sevdiğini ifade eden Erel, çalışmalarını sürdürerek ileride de olimpiyat madalyasını Türkiye'ye getirmek istediğini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TenisWimbledon TurnuvasıFin Partneri Otto VirtanenYankı Erel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Mourinho uçurumun kıyısında'
'Mourinho uçurumun kıyısında'
Karius imzayı atıyor
Karius imzayı atıyor
'Otoriteleri şaşırtmaya devam edeceğiz'
'Otoriteleri şaşırtmaya devam edeceğiz'
Dünyanın en iyi motokrosçuları Türkiye'ye geliyor
Dünyanın en iyi motokrosçuları Türkiye'ye geliyor
Sivasspor'da 'ilk 3 hafta' sendromu
Sivasspor'da 'ilk 3 hafta' sendromu
"Oyuncularımı tebrik ediyorum"
"Oyuncularımı tebrik ediyorum"
Fenerbahçe'den Sissoko açıklaması
Fenerbahçe'den Sissoko açıklaması
Senegalli futbolcu Galatasaray için İstanbul'da
Senegalli futbolcu Galatasaray için İstanbul'da
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ