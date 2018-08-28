Yankı Erel'in hedefi Wimbledon tekler şampiyonluğu

Tenisin en prestijli organizasyonları arasında yer alan Wimbledon Turnuvası'nda gençler kategorisinde Fin partneri Otto Virtanen ile çiftlerde şampiyon olan Yankı Erel, bundan sonraki hedefinin Wimbledon teklerde kupayı Türkiye'ye getirmek olduğunu söyledi.

Bir grand slam turnuvasında şampiyonluk yaşayan ilk Türk erkek tenisçi unvanını elde ederek önemli bir başarıya imza atan 17 yaşındaki Yankı, ziyaret için geldiği Tekirdağ'da elde ettiği başarıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Erel, tenise ailesinin yönlendirmesiyle başladığını ifade ederek, "İlk hocam İsmail Ata'dır. Haftada 2 gün yaz okulu derslerine gidiyordum. Tenise ilk başlamam orada oldu. Sonra hocam aileme 'bu çocuk teniste iyi olabilir' dedi. Ondan sonra özel ders almaya başladım." diye konuştu.

Dört yıl özel ders aldığını söyleyen Erel, "Daha sonra İzmir'e taşındık. 6 ay kadar orada antrenmanlarımı Karşıyaka Spor Kulübü'nde sürdürdüm." ifadelerini kullandı.

"Bu şampiyonluk benim hayalimin bir parçasıydı"

Genç tenisçi, Wimbledon turnuvasında kazandığı şampiyonluğun kendisini çok mutlu ettiğini aktardı.

"O an yaşadığım duygular çok farklı anlatılmaz şeyler. İnanılmaz mutlu olduk." diyen Erel, şunları söyledi:

"Tek benim başarım değil, takım olarak çok mutlu olduk. Partnerimle beraber başardık. Bunu ailemle, takımımla ve partnerimle başardım. Beklemiyorduk aslında şaşırdık biraz. Herkes oraya şampiyon olmak için gidiyor ama biz beklemiyorduk. Bu şampiyonluk benim hayalimin bir parçasıydı ve hayalimin bir parçasını gerçekleştirmiş oldum."

"Türkiye'ye madalya getirmek istiyorum"

Yankı Erel, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Bundan sonraki hedefim Wimbledon teklerde kupayı ülkeme getirmek. Çiftlerde getirdim bir de teklerde getirmek istiyorum. Ekim ayında da Gençlik Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandım. Altın, gümüş, bronz fark etmiyor sadece ülkeme bir madalya getirmek istiyorum. Şu anda dünyada 'aktif junior'da 16 numarayım."

Tenisi çok sevdiğini ifade eden Erel, çalışmalarını sürdürerek ileride de olimpiyat madalyasını Türkiye'ye getirmek istediğini sözlerine ekledi.