'Yanal ile dostane ayrıldık'

TRABZON - Trabzonspor Kulübü Sportif Direktörü Süleyman Hurma, Kamerunlu futbolcu M'bia ile yapılan imza töreninde basın mensuplarının sorularını cevapladı.



Hurma, Ersun Yanal ile yollarının ayrıldığını belirterek, "Ersun hocam ile dün sayın başkanımız ve bizler görüşme yaptık. Çok dostane şekilde ayrılma kararı aldık. Prosedürler bugün halledilecek. Kendisine, Trabzonspor Kulübü'ne verdiği değerli emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemizdeki önemli ve değerli teknik adamlardan bir tanesi" diye konuştu.



"Henüz bir hocayla anlaşmadık"



Hurma, henüz bir teknik adamla anlaşmadıklarını, konuya ilişkin görüşmelerin sürdüğünü söyledi.



Hurma, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen kaleci Hakan Arıkan'ın transferi konusunda ise "Hakan ve Kayserispor'la anlaştık. Bugün de kontrat imzalayacağız" dedi.



Kadro dışı kalan oyuncuların Ersun Yanal'ın gidişiyle kampa davet edilip edilmeyeceğine ilişkin soru üzerine Hurma, sözleşmeli tüm oyuncuların teknik kadronun istemesi halinde kampa götürüleceğini kaydetti.

