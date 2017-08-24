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Yakın Doğu Üniversitesi Hollingsvorth ile sözleşme yeniledi

Geride kalan sezonu FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi, kadrosunun önemli isimlerinden Quanitra Hollingsvorth ile sözleşme yeniledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hollingsvorth ile sözleşme yeniledi

Geride kalan sezonu FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi, kadrosunun önemli isimlerinden Quanitra Hollingsvorth ile sözleşme yeniledi.

24 Ağustos 2017 Perşembe 13:30
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Yakın Doğu Üniversitesi Hollingsvorth ile sözleşme yeniledi

Geride kalan sezonu FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi, kadrosunun önemli isimlerinden Quanitra Hollingsvorth ile sözleşme yeniledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kulübünden yapılan açıklamada, ABD asıllı Türk oyuncuyla yeni sezon için tekrar anlaşıldığı belirtilerek, "Geçen yıl kadromuza dahil ettiğimiz Hollingsvorth ile yolumuza devam ediyoruz." denildi.

Açıklamada, Hollingsvorth'un, kulüp yönetim kurulu üyesi Cemal Batur'un da katıldığı törende sözleşme imzaladığı ifade edildi. 

Hollingsvorth: Daha zor bir seviye bizi bekliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hollingsvorth, geride kalan sezon 3 kupa kaldırdıklarını hatırlatarak, bu sene yine aynı hedeflerle yola çıkacaklarını vurguladı.

Tecrübeli basketbolcu, "Geçen sene kazanabileceğimiz bütün kupaları kazandık. Bu sene bizden beklentiler yine aynı. Artık FIBA Avrupa Ligi'ndeyiz ve burada daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var. Daha zor bir seviye bizi bekliyor. Ligde ve Avrupa'da oynayacağımız her maçta yüksek bir mücadele olacak. Burada hazırlıklı olmamız önemli. Umuyorum bu sezonu da geçen sezon olduğu gibi mutlu bir şekilde sonlandırırız." şeklinde görüş belirtti.

Yönetici Batur ise Hollingsvorth'un takım için önemli bir güç olduğuna dikkati çekerek, "Takımımıza önemli katkılar sağlayan, kadın basketbolunun en önemli isimlerinden biri ile yola devam edecek olmaktan dolayı mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yakın Doğu ÜniversitesiFIBA Kadınlar Avrupa KupasıBilyoner.com
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