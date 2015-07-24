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Yabancılar Türkiye'yi, yerliler yurt dışını tercih etti

Türkiye, elverişli iklimi ve modern tesisleriyle son dönemde futbol takımlarının yeni sezon hazırlıkları için kamp yaptığı ülkelerden biri oldu

Yabancılar Türkiye'yi, yerliler yurt dışını tercih etti

Türkiye, elverişli iklimi ve modern tesisleriyle son dönemde futbol takımlarının yeni sezon hazırlıkları için kamp yaptığı ülkelerden biri oldu

24 Temmuz 2015 Cuma 11:18
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Yabancılar Türkiye'yi, yerliler yurt dışını tercih etti

İSTANBUL - Türkiye, elverişli iklimi ve son yıllarda sayısı artan modern tesisleriyle yabancı futbol takımlarının yaz aylarında da kamp yapmak için tercihi olmaya başlarken, 2015-2016 sezonu öncesi Spor Toto Süper Lig ekiplerinin çoğunluğu yurt dışında çalışmayı seçti.

Yeni sezon hazırlıkları için Yunanistan, İran, Suudi Arabistan, Katar, Türkmenistan, Azerbaycan, Ukrayna, Rusya, Gürcistan, Romanya, Ermenistan ve Fas'ın üst düzey liglerinde mücadele eden 50'ye yakın takım sezon hazırlık çalışmalarını Türkiye'deki kamp merkezlerinde gerçekleştiriyor.

Özellikle Afyonkarahisar, Bolu, Düzce, Nevşehir, Kocaeli Kartepe, Erzurum Palandöken, Ankara Kızılcahamam ve Isparta Davraz'daki tesisler, çevre ve yakın ülkelerin üst düzey liglerinde mücadele eden çok sayıda takıma ev sahipliği yapıyor.

Süper Lig'de mücadele edecek 18 takımın 15'i ise yurt dışında kamp yapmayı seçti. Fenerbahçe, Antalya spor ve Kayserispor dışındaki takımlar yurt dışı kampını tercih ederken, PTT 1. Lig,Spor Toto 2 ve 3. Lig'den de çok sayıda takım, başta Afyonkarahisar, Bolu, Kartepe, Erzurum ve Kızılcahamam'daki tesislerde çalıştı.

15 Süper Lig ekibi yurt dışına gitti

Spor Toto Süper Lig'in üç temsilcisi yurt içinde kalırken, 15 takım yurt dışını tercih etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinin kamp çalışmaları için en çok tercih ettiği ülke Avusturya oldu.

Fenerbahçe, geçen sene olduğu gibi yine kamp çalışmalarını kulübün Düzce'deki tesislerinde yaptı.

Avrupa devleri, gelir için uzak ülkeleri tercih etti

Avrupa futbolunun önde gelen takımları, katıldıkları turnuvalar, ürün satışları ve sponsorluklardan elde ettikler gelirler nedeniyle uzak ülkeleri tercih etti.

İspanyol ekiplerinden Real Madrid, yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda önce Avustralya'da Roma ve Manchester City, sonra da Çin'de Inter ve Milan gibi takımlarla karşılaşacak.

Kupanın ABD'deki bölümünde ise Barcelona, Manchester United, Chelsea, Porto, Paris Saint-Germain, Benfica ve Fiorentina gibi Avrupa'nın önde gelen takımları mücadele ediyor.

Alman ekiplerinden Bayern Münih de kamp çalışmalarını Çin'de gerçekleştiriyor.

Bayındır: "Türkiye'nin tercih edilmesi önemli bir kazanım"

Turistik Otelciler, Yatırımcılar ve İşletmeciler Birliği (TUROB) Başkanı Timur Bayındır, yabancı ülkelerden futbol takımlarının Türkiye'de kamp yapmasının önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Bayındır, Türkiye'deki iklim ve tesislerin takımların kamp yapmasına oldukça elverişli olduğunu belirterek, "Yabancı takımların kamp için Türkiye'yi tercih etmesi önemli bir kazanım. Türkiye, iklim çeşitliği ve modern tesisleriyle kamp yapan takımlara en iyi olanakları sunuyor. Antrenman ve diğer çalışmaların yapılması için her türlü tesis mevcut. Bu, hem yaz hem de kış dönemi için geçerli bir durum" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 24.07.2015 12:16
Anahtar Kelimeler:
önce VatanFutbol
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