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"Yabancı sınırlaması bugün için söz konusu değil"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Dürüst, (Lucescu'nun 'Yabancı sınırını kademeli olarak düşüreceğiz' açıklaması) Orada söylenmek istenen altyapıdaki oyunculara oynama imkanı sağlayacak tedbirleri almak." dedi.

"Yabancı sınırlaması bugün için söz konusu değil"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Dürüst, (Lucescu'nun 'Yabancı sınırını kademeli olarak düşüreceğiz' açıklaması) Orada söylenmek istenen altyapıdaki oyunculara oynama imkanı sağlayacak tedbirleri almak." dedi.

08 Kasım 2017 Çarşamba 14:24
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"Yabancı sınırlaması bugün için söz konusu değil"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, Türk futboluna faydalı olacak tedbirlerin alınacağını ama yabancı oyuncu konusunda bir kısıtlamanın bugün için söz konusu olmadığını söyledi. 

Ali DürüstHasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, yaptığı açıklamada, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun İtalyan basınına verdiği röportajda yer alan, "Federasyonla sahadaki yabancı sayısına bir sınır koyacağız. Doğu ülkelerinde yabancısız olmaz." sözlerine açıklık getirerek, "Lucescu'nun açıklamaları ile ilgili belki yanlış bir anlaşılma var. Orada söylenmek istenen altyapıdaki oyunculara oynama imkanı sağlayacak tedbirleri almak. Bu da zaman içinde gerçekleşecektir. Tabii ki kulüplerin girdiği taahhütleri de gözardı etmemek gerek." dedi.

Dürüst, Lucescu'nun tepki çeken Türkiye'yi doğu ülkesi olarak nitelemesi hakkında ise "Lucescu'nun açıklamaları hep gündem oluyor ama Lucescu 'doğu ülkesi' derken, Avrupa'nın doğusunda demek istedi. UEFA'da da Türkiye, Avrupa'nın doğusunda işaret ediliyor. Lucescu, Avrupa'nın doğusunda kalan takımlarda bu sıkıntı oluyor demek istedi. Çünkü bu ülkelerde serbest dolaşım olmadığı için Ukrayna'da ve benzer ülkelerde altyapılardan gelen oyuncuları oynatma adına olan teşvikleri kastetti. O da kendi şahsi fikridir." ifadelerini kullandı.

"Kısıtlama bugün için söz konusu değildir" 

Ali Dürüst, "Süper Lig'de yabancı sınırlaması gelecek mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Kulüpler Birliği ile federasyon devamlı iletişim halinde. İki sene önce alınan yabancı kuralında da federasyon kulüplerle hareket etmişti. Çünkü bunlar Türk futbolunun lehine yapılan hareketlerdir. Bugün de alınacak tedbirler ki bunlar içinde kısa vadede sınırlama olacağını düşünmüyoruz. Ama altyapıdan gelen oyunculara kulüplerinde nasıl daha fazla yer verebiliriz diye düşünüyoruz. Bunun için Kulüpler Birliği de araştırma içinde. Sayın Başkan Dursun Özbek'le de görüştüm, onlar da bir çalışma yapıyorlar. Hep beraber oturup, Türk futbolunu daha ileriye götürmek için çalışacağız. Yani iki ayrı grup yok, tek grup halinde Türk futboluna faydalı olacak tedbirler alınacaktır ama bir kısıtlama bugün için söz konusu değildir."

"Altyapı çalışmasını önce kulüplerin yapması gerekiyor" 

Türk futbolunda altyapıların gelişmesi için çalıştıklarını aktaran Ali Dürüst, öncelikli olarak kulüplerin altyapı çalışması yapması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kulüpler sağlam bir şekilde altyapılarını oluşturacak, federasyon da destekleyecek. Altyapı çalışmasını önce kulüplerin yapması gerekiyor. Esas yer orası. Federasyon olarak kulüplerimizle kaynak ve bilgi aktarımı ile iş birliğine tabii ki devam edeceğiz."

Ali Dürüst, genç milli takımlarda çok yetenekli oyuncuların bulunduğuna vurgu yaparak, "15'ten 21 Yaş Altı takımlarımıza kadar baktığımız zaman çok kaliteli ve yetenekli oyuncular bulunuyor. Bunlar içinde kendi A takımlarında da yer bulanlar var. Mühim olan bu yetenekleri parlatmak, bu oyuncuların çalışacağı, oynayabileceği ortamları oluşturmak gerekiyor." yorumunda bulundu.

 "7-8 genç oyuncuyu kadroya monte ettik"

Ali Dürüst, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in "Biz de milli takım olarak yenileniyoruz. Yeniden yapılanma sürecinde yeni yüzler, yeni gençler izleyeceksiniz." sözlerinin önemine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Kupası elemeleri bitti bundan sonra önümüze bakmamız gerekiyor. Kadromuzda genç oyuncuların yer alması gerekiyor. Bu tecrübeli arkadaşların olmayacağı anlamına da gelmez. Bunun ilk adımını hazırlık maçları öncesinde attık, 7-8 genç oyuncuyu da kadroya monte ettik. Hazırlık maçlarına da bu şekilde çıkacağız, önemli olan bugünü değil, yarını düşünmek."

"Genç oyuncularımızla inşallah Avrupa Şampiyonası'nın kapısını açacağız"

TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, önlerindeki en büyük hedefin ise 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak olduğunu kaydetti. 

Milli takımın mart ve mayıs aylarında da 2'şer hazırlık maçı yapacağını belirten Dürüst, "Şu an rakiplerimiz belli değil. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak, eleme maçları eylül ayında başlayacak. Ona hazır olmak için çalışılıyor. Tabii esas olay kulüplerinde oynayan oyuncular bize faydalı olacak. Genç oyuncularımızla da inşallah Avrupa Şampiyonası'nın kapısını açacağız." diye konuştu.

"VAR üzerinde çalışılıyor"

Dürüst, son olarak çevrimdışı olarak testlerine başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkında ise şunları söyledi:

"VAR üzerinde çalışılıyor, bu bizim dışımızda bir şey. Bağımsız kuruluş buna onay verecek ama her hafta maçlarda da bu deneniyor. Oradan çıkacak sonuçlara göre uygulamaya geçecek. Hataya da yer yok. Hazır olduğumuz vakitte geçeceğiz. Türk futboluna fayda sağlayacağını umuyoruz. Diğer ülkelerde başlandı bir takım sıkıntılar çıkıyor ama o sıkıntılar ortadan kalktığı an, hazır olduğumuz an bu sisteme geçeceğiz."

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Türkiye Futbol Federasyonu
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