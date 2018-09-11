"Yabancı oyuncu konusunda suçlanacak kişi ben değilim"

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saatlik bir basın toplantısı gerçekleştiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen 20. UEFA Elit Kulüp Teknik Direktörleri Toplantısı'nda Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamalar sonrasındaki spekülasyonlara değinerek, "Yabancı oyuncu konusunda kriterler konuldu. O dönemde '14 neyin rakamı' diye sormuştum. Kurallar konduğunda herkes işine geldiği gibi kullanır, sonra satmalar başlar. Denetim sıkıntısı var." diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de yabancı oyuncu sayısıyla ilgili açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fazla yabancı oyuncu alanlar o günün parasıyla en az 6-7 trilyon para verecekti. Yabancısı olmayanlara da para verilecekti. Sonra uygulandı mı, asla uygulanmadı. Yabancı oyuncu sayısı sakıncalı, o zaman serbest bırakılsın. Yabancı oyuncu sayısı konusunda suçlanacak kişi ben değilim. Ben yanlış yapmadım. Ben yabancı oyuncu sayısının fazla olduğunu söyledim. Altyapıdan oyuncu çıkabilir. Dağda çok güzel çiçek görürsünüz ama bahçede emek vereceksiniz."

"Türk futbolunda asıl sorun kalite"

Türk futbolunda sorunun yabancı oyuncu konusu olmadığını kaydeden Güneş, "Asıl sorun futbol kalitesi. Biz iyiyiz, daha iyi olmak için yeteneklerin geliştirilmesi lazım. Felsefe sorunumuz var. Felsefeyi doğru oluşturmadığımızda zaman zaman aldığımız sonuçlar bizi yanıltır. Doğrusunu yapabilecek bir ülkeyiz. İyiyi, doğruyu gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı oyuncu konusunda farklı modellerin uygulanabileceğine dikkati çeken Güneş, "Sayı azaltılabilir, serbest de bırakılabilir. Ekonomik ve teknik alanda mesafe almamız lazım. Elimizdekilerle yetinmemeliyiz, üretmiyoruz. Çalışan, yetenekli olan mutlaka bir yere geliyor. Mükemmelliği kestirme yoldan aramayalım. Futbol kimsenin tekelinde değil. Eski köye yeni bir adet getirmek zorundayız. Futbol büyüdü, yeni bir iş kolu oldu. Uzmanlara ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yabancıya tamamen kapanmanın mümkün olmadığını vurgulayan Güneş, "14 yabancı sayısının fazla olduğunu düşünüyorum. O dönemde alınan kriterler doğruydu, uygulama sıkıntılıydı. Altyapıya o paralar gidecekse doğruydu. Türkiye, AB'ye oyuncu olarak giremiyor, bana gelen oyuncunun da kriteri olması lazım. Kaliteliler gelmeli. Şu anki uygulamada yedeğe 14 yabancı alıp, 11'ini oynatırken üçünü yedek tutuyorsan doğru değil. O zaman kulüplere ekonomik karlar göster." şeklinde konuştu.

"Nice futbolcular heba oluyor"

İyi oyuncuların Türkiye'de oynamasını istediğini anlatan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyuncu üretelim, sonra dünyaya verelim. En iyi oyuncular bizde oynasın ve olgunlaşsın öyle gitsin. Bursaspor'da çalışırken Ozan Tufan'a 'gideceksen Avrupa'ya git' dedim. Şimdi Tarık'ı örnek veriyorlar. O zaman Ozan'ı da örnek verin. Az paraya gitmedi. Bu ne Tarık ne Ozan işi. Nice futbolcular heba oluyor."

Ljajic'in açıklamaları

Adem Ljajic'in de oynayacağı bölge konusundaki açıklamalarıyla ilgili görüşlerini aktaran Güneş, şunları söyledi:

"Bu oyuncunun fikridir. Oğuzhan, İsveç karşısında ortada oynadı. Futbolcu her yerde oynar. Burak sağ açık oynuyordu. Ben sol açık, forvet oynattım. Bundan rahatsızdı. Şimdi her yerde oynuyor. Ljajic yeni gelen bir oyuncu. Güven'i sağ bekte oynattım. Genç oyunculara farklı bölgeler bir şeyler katar. Yabancı oyuncu üzerinden, bu konu üzerinden bana vurmak istiyorsanız doğru değil."

Ljajic'in teknik özellikleri bakımından kaliteli olduğunu vurgulayan Güneş, "Savunma özelliği eksik. Hücuma dönük yararlı olmasını bekliyoruz. Oyuncunun iyi olması için diğerlerinin de iyi olması gerekiyor." yorumunu yaptı.

Negredo'nun durumu

Sezon başında takımda kalıp kalmayacağı yönündeki haberlere konu olan Alvaro Negredo'nun durumuna değinen Güneş, İspanyol oyuncuyla bir sorununun bulunmadığını dile getirdi.

Negredo'nun en az sorunlu oyunculardan biri olduğunu anlatan Güneş, "En uyumlu olduğum oyunculardan biri. Herhangi bir oyuncuyla sorunum olabilir mi ben hocayım. Vagner Love, Negredo'ya ve Larin'e şans verdik. En az süreyi Mustafa'ya verdik. Şu anda Negredo'nun da gitmesini istemem. Böyle bir durum var, kulübün ve takımın menfaati bu." değerlendirmesinde bulundu.

İlave transfer dönemi teklifi

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin, transfer tescil yasağı bulunan kulüplerle sözleşme imzaladıkları için lisansı tescil edilmeyen futbolcuların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna yaptığı başvuruyu değerlendiren Güneş, "Oyuncuların mağdur olduğunu düşünüyorum. Sezon içinde alınacak kararın sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Haksızlık olabilir, oyuncuyu alan takım avantaj yakalayabilir. Alınan karar bir sene sonrası için olmalı. İnsani olarak teklife katılıyorum. Hakikaten mağdur olan oyuncular var." şeklinde görüş belirtti.

Pepe ve Vida'nın performansı

Savunma oyuncuları Pepe ve Domagoj Vida'nın performansıyla ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, "Dünya Kupası'ndan etkilenmeler olduğunu düşünüyorum. Pepe'yi hem başarılı hem başarısız gösterebilirsiniz. Attığı goller var, yediğimiz gollerde başarısız gösterebilirsiniz. Tecrübeli oyuncuların diğerlerini iyi yönetmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Pepe'nin primlerini çalışanlara dağıttığı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Güneş, "Benim verdiğim de söylendi. Para verildiği zaman söylenmemeli. Oyuncu ya da hoca birine yardım edebilir. Ben bu sene hiç yapmadım. İyiki de yapmadım. Bu sefer 'yönetimin üstüne mi çıktın' derler. Birine yardım edebilirsin. Düğünü, cenazesi vardır. Dışarıya yansımasını doğru bulmuyorum. İyi niyetli oyuncu olarak onu da takdir etmek lazım. Bunu bilmek durumunda değilim. Birine iyilik yaptığını göstermek iyilik değildir." ifadelerini kullandı.