TRABZON

Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe’ye UEFA organizasyonlarından 2 yıl men cezasının Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından onanması kararıyla ilgili açıklamada bulundu.

Hacıosmanoğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, şike sürecinde sona gelindiğine işaret ederek, "UEFA’nın ardından CAS’ın verdiği onama kararı sonrası Fenerbahçe Kulübü'nü, Fenerbahçe sevdalılarını bu duruma düşürenlerin eline hizmet için bir fırsat daha geçti. Bu kararın ardından kendi kulübünü kaosa itenler, 2010-2011 sezonunun kupasını Türkiye Futbol Federasyonu’na iade ederek temiz Türk futbolu adına giderayak ilk kez bir hizmette bulunabilirler" ifadelerini kullandı.

Kararın ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve davet eden Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:

"Avrupa futbolunun patronu UEFA, tüm birimleri ile bu konudaki kararını net ve talimatlara uygun bir şekilde vermişken, Türkiye Futbol Federasyonu’nu da bizim başvurumuzu beklemeden, kendi kurullarının aldığı adaletsiz kararı değiştirmeye davet ediyoruz. Türk futbolunun ilerleyen günlerde daha da büyük bir tehlike altına girmemesi için hızlı hareket edilmeli. Aksi takdirde Türk futbolu adına üzerimize düşen görevleri bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam ederiz. Önce İstanbul’u sonrasında da Trabzon’u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han’ın, İstanbul’u fethi öncesinde söylediği 'Ey İstanbul ya ben seni alacağım ya da sen beni' sözlerinin bize ışık tuttuğu bu dönemde biz de 'ya o kupayı alacağız ya da o kupa bizi' söylemiyle harekete geçiyoruz."

Hacıosmanoğlu, açıklamasını, "Bizim talebimiz sadece bir kupa değil, saha dışı olayları ile futbolu manipüle edenlerin sessiz karanlığa gömülmesi için bir mücadeledir" şeklinde bitirdi.