Xabi Alonso sakatlıktan kurtulamıyor

ANKARA

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in tecrübeli orta saha oyuncusu Xabi Alonso, antrenmanda ayak tarağı kemiğinin kırılması nedeniyle 3 ay yeşil sahalardan uzak kalabilecek.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sağlık ekiplerimizin x-ray cihazıyla uyguladığı tetkik sırasında Xabi Alonso'nun sağ ayak tarağındaki beşinci kemiğin kırıldığı tespit edilmiştir" denildi.

Kulüp tarafından tedavi süresine ilişkin bilgi verilmese de İspanya basını milli oyuncunun 3 ay sahalardan ayrı kalabileceğini vurguladı.

İspanyol oyuncu, geçen sezon yaşadığı kasık sakatlığının ardından ameliyat masasına yatmış, bu nedenle Brezilya'da düzenlenen ve ülkesinin katıldığı FIFA Konfederasyonlar Kupası maçlarında oynayamamıştı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Betis'le oynadıkları sezonun ilk maçında da İspanyol oyuncuyu antrenman eksikliği nedeniyle kadroya almamıştı.