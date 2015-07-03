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Williams kardeşler 4. turda rakip oldu

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda üçüncü tur maçlarını kazanan ABD'li Serena ve Venus Williams kardeşler, dördüncü turda birbirleriyle eşleşti.

Williams kardeşler 4. turda rakip oldu

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda üçüncü tur maçlarını kazanan ABD'li Serena ve Venus Williams kardeşler, dördüncü turda birbirleriyle eşleşti.

03 Temmuz 2015 Cuma 22:41
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Williams kardeşler 4. turda rakip oldu
WIMBLEDON - İngiltere'nin başkenti Londra'da devam eden Wimbledon Tenis Turnuvası'nda üçüncü tur maçlarını kazanan ABD'li Serena ve Venus Williams kardeşler, dördüncü turda birbirleriyle eşleşti.

Fransa Açık'ta geçen ay şampiyonluk kupasını kaldıran ve kariyerinde toplam 20 grand slam zaferi bulunan ABD'li Serena Willams, altıncı kez mücadele ettiği Wimbledon'da en fazla üçüncü tura kadar çıkma başarısını gösteren Büyük Britanyalı Heather Watson ile karşılaştı.

Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Serena Williams, dünya klasmanında 59. sırada yer alan 23 yaşındaki Watson karşısında ilk seti 6-2 aldı. 15 bin kişilik merkez kortta seyirci desteğini arkasına alan Watson, maça favori olarak başlayan rakibinin iki kez servisini kırdı ve ikinci seti 6-4 kazanarak, durumu 1-1 yaptı.

Watson, motivasyon sorunu yaşayan güçlü rakibi karşısında üçüncü setin ilk ve üçüncü oyunlarında servis kırdı ve 3-0 öne geçerek büyük bir avantaj yakaladı. 10 dakika süren dördüncü oyunda yakaladığı altıncı servis kırma şansında başarılı olan Williams, servis kullandığı sonraki oyunu puan vermeden hanesine yazdırdı. 40-0 geriye düştüğü altıncı oyunda bir kez daha servis kıran Serena Williams, oyunlarda durumu 3-3'e getirdi.

Dokuzuncu oyunda puan vermeden rakibinin servisini kıran Watson'a, ABD'li Willams bir oyun sonra karşılık verdi ve yeniden oyunlarda dengeyi sağladı: 5-5. Biri sıfıra karşı olmak üzere art arda iki oyun daha kazanan Serena Willams, seti 7-5, maçı da 2-1 kazanarak dördüncü turda ablası Venus Williams ile eşleşti.

Turnuvanın 16 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams, ikinci kortta oynadığı maçta dünya klasmanında 82. sırada yer alan Sırp Aleksandra Krunic'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Wimbledon'da 5'er kez şampiyonluk yaşayan Williams kardeşler, 4 kez finalde karşı karşıya geldi. 2002, 2003 ve 2009 yıllarındaki final maçlarını Serena, 2008 yılındaki final maçını ise Venus Williams kazandı.

Birinci kortta tur mücadelesine çıkan 4 numaralı seribaşı Rus Maria Sharapova, Rumen Irina Camelia Begu'yu 6-4 ve 6-3'lük setlerle turnuva dışında bıraktı. Sharapova, dördüncü turda Kazak Zarina Diyas ile karşılaşacak.

Marsel'i eleyen Anderson, Djokovic ile eşleşti

Tek erkeklerde son şampiyon ve 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, merkez kortta karşılaştığı Avustralyalı Bernard Tomic'i 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup ederek, tur atladı. 

Kariyerinde 53 şampiyonluğu bulunan Sırp tenisçi, turnuvada milli raket Marsel İlhan'ı eleyen Güney Afrika Cumhuriyeti'nden 14 numaralı seribaşı Kevin Anderson ile eşleşti. 

AA

Son Güncelleme: 04.07.2015 08:53
Anahtar Kelimeler:
önce VatanVenüsTenisSerenaRakipWillams Kardeşler
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