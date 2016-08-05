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Westbrook yoluna Thunder'da devam edecek

NBA'de Oklahoma City Thunder forması giyen ve 2017 yazında serbest kalacak Russell Westbrook, takımıyla yeni sözleşme imzaladı.

Westbrook yoluna Thunder'da devam edecek

NBA'de Oklahoma City Thunder forması giyen ve 2017 yazında serbest kalacak Russell Westbrook, takımıyla yeni sözleşme imzaladı.

05 Ağustos 2016 Cuma 13:05
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Westbrook yoluna Thunder'da devam edecek

 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Oklahoma City Thunder, 2016-17 sezonu sonunda serbest kalacak all-star oyuncusu Russell Westbrook'un sözleşmesini uzattı.

Sekiz sezondur aynı takımın formasını giydiği yıldız oyuncu Kevin Durant'in, Golden State Warriors'a gitmesi sonrası ne karar vereceği merakla beklenen Westbrook, Oklahoma'da kalmayı tercih etti.

Thunder'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kariyeri boyunca 21,5 sayı, 7,6 asist, 5,6 ribaunt ve 1,73 top çalma ortalamalarını yakalayan 27 yaşındaki basketbolcunun kontratı uzatıldı.

Kulüp, sözleşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşmadı ancak ABD basını, Thunder'ın 3 sezon için Westbrook'a 85 milyon dolar ödeyeceğini öne sürdü. Ayrıca Westbrook'un, kontratının son yılı 2018-19 sezonunda serbest kalma opsiyonuna sahip olacağı da paylaşıldı.

Beş kez all-star seçilen Westbrook, geçen sezon maç başına ürettiği 23,5 sayı, 10,4 asist, 7,8 ribaunt ve 2,04 top çalma ile "Oscar Robertson'dan sonra 23 sayı, 10 asist ve 7 ribaunt barajlarını aynı sezonda geçen NBA tarihindeki ikinci oyuncu" olmuştu.

Westbrook, yine geçen yıl imza attığı 18 "triple double"la 1981-82 sezonunda bunu başaran Magic Johnson'ı yakalamıştı.

AA

Son Güncelleme: 05.08.2016 13:06
Anahtar Kelimeler:
Amerikan Basketbol LigiNBAOklahoma City ThunderRussell Westbrook
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