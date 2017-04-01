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Westbrook'un 'triple-double'ı Spurs'e engel olamadı

Russell Westbrook'un bu sezonki 39. "triple double"ı, Oklahoma City Thunder'ın San Antonio Spurs'u yenmesine yetmedi. San Antonio Spurs deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 100-95 mağlup etti.

Westbrook'un 'triple-double'ı Spurs'e engel olamadı

Russell Westbrook'un bu sezonki 39. "triple double"ı, Oklahoma City Thunder'ın San Antonio Spurs'u yenmesine yetmedi. San Antonio Spurs deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 100-95 mağlup etti.

01 Nisan 2017 Cumartesi 09:03
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Westbrook'un 'triple-double'ı Spurs'e engel olamadı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook bu sezon 39. "triple double"ını yaptığı maçta takımının San Antonio Spurs'e 100-95 yenilmesine engel olamadı.

Spurs, konuk olduğu Thunder karşısında maçı son dakikaya kadar geride götürmesine karşın yaptığı güçlü savunma ve son saniyelerde bulduğu kritik sayılarla kazanmayı başardı.

Maçtaki 32 sayı, 15 ribaunt ve 12 asistlik performansıyla bu sezon 39. "triple double"ına ulaşan Russell Westbrook, efsanevi NBA oyuncusu Oscar Robertson'ın 1961-1962 sezonunda kaydettiği "bir sezonda en çok triple-double" (41) rekoruna bir adım daha yaklaştı.

Robertson'ın 55 yıllık rekorunun kırılması için Thunder'ın normal sezonda kalan 7 maçında Westbrook'un en az 3 "triple-double" daha yapması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Basketbol LigiRussell WestbrookTriple Double
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