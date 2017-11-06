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West Ham United'da Bilic dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'da Hırvat teknik adam Bilic'in görevine son verildi.

West Ham United'da Bilic dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'da Hırvat teknik adam Bilic'in görevine son verildi.

06 Kasım 2017 Pazartesi 15:12
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West Ham United'da Bilic dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'dan yapılan açıklamada, yaklaşık 2,5 yıldır takımın başında bulunan Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'in görevine son verildiği bildirildi.

Kariyerinde Hajduk Split, Hırvatistan Milli Takımı ve Lokomotiv Moskova'yı çalıştıran 49 yaşındaki teknik adam, 2013'te Beşiktaş'ın başına geçmişti. Siyah-beyazlılarda iki sezon görev yapan Hırvat futbol adamı, 2015'te West Ham United ile anlaşmıştı.

Bilic yönetimindeki West Ham United, Premier Lig'de 2015-2016 sezonunu 7'nci, 2016-2017 sezonunu da 11'inci sırada bitirmişti. Londra ekibi, bu sezon ise 11 hafta sonunda topladığı 9 puanla 18. sırada bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier LigWest Ham United
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