Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Wendell Lira futbolu bıraktı

Geçen yıl dünyanın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü'ne layık görülen Brezilyalı futbolcu Wendell Lira, 27 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Wendell Lira futbolu bıraktı

Geçen yıl dünyanın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü'ne layık görülen Brezilyalı futbolcu Wendell Lira, 27 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

29 Temmuz 2016 Cuma 11:31
514 Okunma
Wendell Lira futbolu bıraktı

 Geçen yıl dünyanın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü'ne layık görülen Brezilyafutbolcu Wendell Lira, 27 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Brezilya basınına konuşan Lira, yeşil sahalardan emekliye ayrılma kararı aldığını belirterek, "Futbol dünyasındaki yalanlar ve sakatlığım, bu kararı almamda etkili oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Emekliliğinin ardından profesyonel FIFA video oyuncusu olacağını ve Youtube kanalı açarak performansını taraftarlarıyla paylaşacağını belirten Brezilyalı futbolcu, "Brezilya'da profesyonel futbolcu olmak çok zor. Futbolun içinde 15 yılım geçti. Asla unutamayacağım çok mutlu anlarım oldu. Dünya yıldızları ile yan yana futbol oynadım ve birçok başarı elde ettim. Her zaman arzuladığım, video oyuncusu olma rüyam vardı. Sonunda isteğim gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 29.07.2016 11:32
Anahtar Kelimeler:
FIFA Puskas ÖdülüBrezilyaWendell LiraFutbolFIFA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ