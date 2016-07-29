Wendell Lira futbolu bıraktı

Geçen yıl dünyanın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü'ne layık görülen Brezilyalı futbolcu Wendell Lira, 27 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Brezilya basınına konuşan Lira, yeşil sahalardan emekliye ayrılma kararı aldığını belirterek, "Futbol dünyasındaki yalanlar ve sakatlığım, bu kararı almamda etkili oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Emekliliğinin ardından profesyonel FIFA video oyuncusu olacağını ve Youtube kanalı açarak performansını taraftarlarıyla paylaşacağını belirten Brezilyalı futbolcu, "Brezilya'da profesyonel futbolcu olmak çok zor. Futbolun içinde 15 yılım geçti. Asla unutamayacağım çok mutlu anlarım oldu. Dünya yıldızları ile yan yana futbol oynadım ve birçok başarı elde ettim. Her zaman arzuladığım, video oyuncusu olma rüyam vardı. Sonunda isteğim gerçekleşti." ifadelerini kullandı.