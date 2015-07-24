Webo Osmanlıspor'da

ANKARA - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Osmanlıspor, Fenerbahçe'nin sözleşme yenilemediği Kamerunlu golcü Pierre Webo ile 2 yıllık anlaşma sağladı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre transfer çalışmalarını sürdüren başkent temsilcisi, hücum hattını tecrübeli golcü ile güçlendirdi.



Webo'nun, en geç 26 Temmuz Pazar gününe kadar Osmanlıspor'un Hollanda kampına katılması bekleniyor.



Son iki sezonda Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 52 maçta 17 gol atan 33 yaşındaki futbolcu, Kamerun Milli Takımı'nda 58 maçta 18 kez fileleri sarstı. Webo, kariyerinde Osasuna, Real Mallorca ve Medipol Başakşehir takımlarında da forma giymişti.





