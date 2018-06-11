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Watford, Deulofeu'yu transfer etti

İngiliz ekibi Watford, Barcelona'dan kiralanan 24 yaşındaki hücum oyuncusu Gerard Deulofeu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Watford, Deulofeu'yu transfer etti

İngiliz ekibi Watford, Barcelona'dan kiralanan 24 yaşındaki hücum oyuncusu Gerard Deulofeu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

11 Haziran 2018 Pazartesi 16:20
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Watford, Deulofeu'yu transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Watford, geçen sezon İspanya'nın Barcelona takımından kiraladığı Gerard Deulofeu'nun bonservisini aldı.

Watford Kulübü, 24 yaşındaki hücum oyuncusu Deulofeu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Barcelona Kulübü ise Watford'un Deulofeu transferi için 17 milyon avro ödeyeceğini duyurdu.

Barcelona'nın altyapısından yetişen Deulofeu, İngiltere'de Everton, İspanya'da Sevilla, İtalya'da Milan formaları da giydi. İspanyol futbolcu, geçen sezonun ikinci devresinde kiralandığı Watford'da 7 maçta oynadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier LigWatfordBarcelonaGerard Deulofeu
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