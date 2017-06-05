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Warriors sahasında kayıpsız

NBA finalinin ikinci maçında Golden State Warriors, yıldız oyuncuları Durant ve Curry'nin 65 sayı kaydettiği mücadelede Cavaliers'ı 132-113 yenerek seriyi 2-0 yaptı.

Warriors sahasında kayıpsız

NBA finalinin ikinci maçında Golden State Warriors, yıldız oyuncuları Durant ve Curry'nin 65 sayı kaydettiği mücadelede Cavaliers'ı 132-113 yenerek seriyi 2-0 yaptı.

05 Haziran 2017 Pazartesi 11:09
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Warriors sahasında kayıpsız

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Golden State Warriors, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 132-113 mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi.

Oracle Arena'da Cavaliers'ı ağırlayan Warriors, ilk periyodunu 40-34 önde bitirdiği karşılaşmanın devre arasına da 67-64 üstün girdi. İkinci devrede farkı açan ev sahibi takım, üçüncü çeyreğini 102-88 üstün tamamladığı mücadeleden 132-113 galip ayrılarak seriyi 2-0 yaptı.

Play-off'larda 14'te 14 yaptı

Evinde oynadığı ilk iki maçı kazanan ve saha avantajını koruyan Warriors, bu sezon play-off'larda henüz kaybetmeyerek 14'te 14 yaptı. Warriors'ta Kevin Durant ve Stephen Curry ikilisi, Cavaliers karşısında kaydettikleri 65 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Durant'in 33 sayı, 13 ribaunt, 6 asist, 5 blok, 3 top çalmayla tamamladığı karşılaşmada, Curry ise 32 sayı, 11 asist, 10 ribauntla "triple-double"lık performans sergiledi.

Cavaliers'ta LeBron James'in 29 sayı, 14 asist, 11 ribauntluk "triple-double"ı mağlubiyeti engelleyemedi. Konuk ekipte Kevin Love 27, Kyrie Irving ise 19 sayı attı.

NBA tarihinde ilk kez finaldeki iki takımdan da birer oyuncu karşılaşmayı "triple-double" ile tamamladı. LeBron James ise NBA finalinde en fazla "triple-double" yapan oyuncu (8) Magic Johnson'ı yakaladı.

Serinin üçüncü maçı, Cavaliers'ın ev sahipliğinde çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece TSİ 04.00'te oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Basketbol LigiNBAGolden State WarriorsCleveland Cavaliers
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