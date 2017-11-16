WADA'dan Rusya'yı zora sokacak karar

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), 2015'in kasım ayında faaliyetleri durdurulan Rusya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (RUSADA) uluslararası yönetmelikteki şartları hala sağlayamadığını açıkladı.

WADA'dan yapılan açıklamaya göre, icra kurulu, Rusya'nın dopingle mücadele programının WADA yönetmeliğine hala uygun olmadığı değerlendirmesinde bulunan bağımsız inceleme kurulunun tavsiyesini dinledi.

Ayrıca Kuveyt, Ekvator Ginesi ve Mauritius'un dopingle mücadele ajanslarının da WADA yönetmeliğindeki şartları karşılamadığı belirtildi.

Rusya böylece 2016 Rio Olimpiyatları'nda atletizm branşında yarışamaması sonrası Güney Kore'nin 9-25 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na katılamama riskiyle de karşı karşıya kaldı.

Rus sporcuların katılımıyla ilgili kararı verecek Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) icra kurulu, 5-7 Aralık tarihlerinde İsviçre'nin Lozan kentinde toplanacak.