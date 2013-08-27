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Volkan Şen'e kulübünden tepki

Trabzonspor Kulübü, Çaykur Rizespor maçında bazı taraftarların bordo-mavili oyuncu Volkan Şen'e olumsuz sözler söylemesini, bu sözler üzerine de futbolcunun oyunu terk etmesini eleştirdi.

Volkan Şen'e kulübünden tepki

Trabzonspor Kulübü, Çaykur Rizespor maçında bazı taraftarların bordo-mavili oyuncu Volkan Şen'e olumsuz sözler söylemesini, bu sözler üzerine de futbolcunun oyunu terk etmesini eleştirdi.

27 Ağustos 2013 Salı 16:19
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Volkan Şen'e kulübünden tepki
TRABZON 

Trabzonspor Kulübü, Çaykur Rizespor maçında bazı taraftarların bordo-mavili oyuncu Volkan Şen'e olumsuz sözler söylemesini, bu sözler üzerine de futbolcunun oyunu terk etmesini eleştirdi.

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, dün oynanan Çaykur Rizespor maçı sırasında oyuncuları Volkan Şen ile "sözde kendisine taraftar diyen" birkaç kişi arasında yaşanan olayların ardından açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Sahada mücadele eden oyuncusuna sahip çıkan gerçek Trabzonspor taraftarlarını bu konunun dışında tuttukları ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu davranışı sergileyen bu kişileri ise şiddetle kınıyoruz. Ahlak yoksunu, terbiye almamış, sözde taraftar olan bu kişilerle ilgili olay sonrasında tüm kanuni ve hukuki işlemler başlatılmıştır. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereği emniyet birimlerimiz hareket geçirilmiştir. Bu davranışları sergileyen kişilerle ilgili ayrıca kulüp olarak üzerimize düşen idari anlamda ne yetki varsa bunların tamamı da kullanılacaktır. 

Şu bilinmelidir ki sahada mücadele eden, üzerinde Trabzonspor formasını taşıyan her oyuncu bizim evladımızdır ve ona yapılan her hareket bize yapılmıştır ancak ne var ki sahada tek işi takımı adına ter dökmek olan futbolcumuzun olay sonrasındaki reaksiyonu, gerek Trabzonspor değerlerine, gerekse profesyonel futbolculuk anlayışına uymamıştır. Yönetim kurulumuz en kısa zamanda bu konu ile ilgili bir karar alacak ve kamuoyunu bilgilendirecektir."

AA

Son Güncelleme: 27.08.2013 16:20
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKulüp
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