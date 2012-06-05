Volkan Demirel Ukrayna maçında yok

2014 Dünya Kupası elemelerine Almanya'nın İngolstadt kenti yakınlarındaki Bad Gögging kasabasında hazırlanan (A) Milli Takım, Ukrayna maçı hazırlıklarını tamamladı.

Ay-yıldızlıların daha önce İngolstadt'daki Audi Sportpark Stadı'nda yapılacağı açıklanan antrenmanı, stadın 40 kilometre uzaklıkta olması gerekçesiyle otelin sahasına alındı.

Antrenmana kaleci Volkan Demirel katılmadı. Portekiz maçında aldığı darbe nedeniyle sol dizine 4 dikiş atıldığı bildirilen Volkan Demirel'in Ukrayna ile yapılacak hazırlık maçında kaleyi koruyamayacağı belirtildi.

(A) Milli Takım'ın Ukrayna ile yapacağı hazırlık maçı İngolstadt Audi Sportpark Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak.