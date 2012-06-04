Voleybol Erkekler Avrupa Ligi: Türkiye 3 - Hollanda: 0

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından organize edilen Erkekler Avrupa Ligi B Grubu 2. ayak üçüncü maçında Türkiye, Hollanda'yı 3-0 yenerek, gruptaki ikinci galibiyetini aldı.

İlk sete çok hızlı başlayan milliler, Emre'nin sert smaç sayıları ile teknik molaları 8-4 ve 16-8 önde geçti. Serhat'ın sayıları ve rakibi durduran üçlü bloklar sonrası milli takım ilk seti 25-15 kazandı.

İkinci sete de iyi başlayan milli takım, büyük bir mücadeleye sahne olan bu seti 25-23 önde bitirdi. Son sette de üstünlüğünü sürdüren ay-yıldızlılar, 25-21'lik setle maçı 3-0 galip bitirdi.

Grupta oynanan diğer maçta ise Avusturya, Romanya'yı 25-18, 25-21 ve 25-16'lık setlerle 3-0 yendi.

Erkekler Avrupa Ligi B Grubu 3. ayak maçları 8-10 Haziran tarihlerinde Çek Cumhuriyeti'nde oynanacak