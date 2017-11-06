VODAFONE Park Şeref Turu da Sompo Japan Sigorta Güvencesinde

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı’nın isim sponsoru Sompo Japan Sigorta, spora verdiği desteği yeni yatırımlarla güçlendirmeye bu sezon da devam ediyor. İsim sponsorluğu anlaşmasını geçtiğimiz hafta 2 yıl daha uzattığını açıklayan Sompo Japan Sigorta, Vodafone Park’a yangın, hırsızlık, deprem, yer kayması, sel-su baskını, elektronik cihaz ve makine kırılması hasarları gibi olası tüm hasarlara karşı 140 milyon dolarlık sigorta bedelindeki kapsamlı ürünleriyle bir kez daha tam güvence sağladı. Tüm taraftarları da her türlü kazaya karşı yapılan Ferdi Kaza Vefat ve Ferdi Kaza Sürekli Sakatlık teminatları ile Vodafone Park’a girdikleri andan itibaren güvencesi altına alan Sompo Japan Sigorta, bu yıl ayrıca Vodafone Park’ta Şeref Turu’na katılan ziyaretçileri de sigorta kapsamına aldı.

Fikret Orman, “Sompo Japan Sigorta ile erkek basketbol takımımız için gerçekleştirdiğimiz sponsorluk anlaşması, sadece basketbol şubemiz için değil, Vodafone Park ve taraftarlarımız için de ekstra önem arz ediyor. İşbirliğimiz sayesinde Vodafone Park’a gelen her taraftarımız da sigorta altına alınmış olacak. Taraftarımıza fayda sağladığımız her adım bizler için çok daha kıymetli hale geliyor. Türkiye’nin değerli markalarından Sompo Japan Sigorta ile yapılan işbirliği de bu nedenlerle kulübümüz adına çok değerli” diye konuştu.

Recai Dalaş: “Uzmanlığımız ve global deneyimimiz ile Beşiktaş JK’nın yanındayız”

Vodafone Park’ın yalnızca Beşiktaş için değil Türkiye için de önemli bir değer olduğunu belirten Sompo Japan Sigorta Genel Müdürü Recai Dalaş: “Konumu ve mimarisi ile şehrin en önemli simgelerinden biri olan Vodafone Park, aynı zamanda sunduğu olanaklarla tam kapsamlı bir yaşam merkezi olarak da

bir cazibe merkezi. Vodafone Park, her geçen gün daha fazla ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu doğrultuda, geçtiğimiz yıl yaptığımız ve Türkiye’de bir ilk olan Vodafone Park ve taraftarların sigorta kapsamına alınması anlaşmamızı bu yıl bir adım daha ileri taşıyarak Şeref Turu’na katılan ziyaretçileri de kapsama dahil ettik.

Toplumda birleştirici gücü olan sporun farklı dallarında gösterdiği başarılarla hepimizi gururlandıran Beşiktaş JK’nın mabedi Vodafone Park’ı uzmanlığımız ve global deneyimimiz ile korumaktan gurur duyuyoruz. Yeni başarıları Vodafone Park’ta Sompo Japan güvencesi altında hep birlikte kutlamaya devam edeceğimize inanıyorum” dedi.