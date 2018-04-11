Vodafone Park 2 yaşında

İSTANBUL

Beşiktaş'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Vodafone Park, 2 yaşına girdi.

BJK İnönü Stadı'nın yıkılmasıyla inşa edilen Dolmabahçe'deki 41 bin kişi kapasiteli yeni stadyum, 11 Nisan 2016'da Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçıyla kapılarını futbolseverlere açtı.

UEFA Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak

Açılışından bu yana kısa sürede Beşiktaş'ın iki lig şampiyonluğuna tanıklık eden Vodafone Park, 2019'da UEFA Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak.

Vodafone Park'ın açıldığından bu yana tüm Beşiktaş camiası için çok özel bir yere sahip olduğunu belirten kulüp başkanı Fikret Orman, Beşiktaşlıları Avrupa'nın en iyi statlarından birine kavuşturmanın onur ve gururunu duyduğunu bildirdi.

Başkan Orman, yeni stadın hizmete girişinin 2. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi İnönü ve Şeref Bey statlarımızın mirası niteliğindeki evimizin ikinci kuruluş yılını hep birlikte kutluyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu önemli kompleks, hizmete açıldığı günden bu yana dünya çapındaki birçok önemli yapıyı geride bırakarak önemli ödüllere de layık görüldü. Stadımız, benzersiz atmosferi ve büyük Beşiktaş taraftarının coşkusuyla, uluslararası karşılaşmalarda da rakip takımların ve spor ekosisteminin de sıkça gündeme taşıdığı bir yapı olmayı başardı."

Orman: Beşiktaş'ın geleceğine miras bırakmak istiyoruz

Vodafone Park'ın gurur duydukları bir proje olduğunun altını çizen Fikret Orman, şunları kaydetti:

"Vodafone Park'tan söz ederken müzemize de mutlaka değinmek gerekir. Kısa süre önce, ülkemizin en kapsamlı spor müzesinin de birinci yılını kutladık. Gelecekte de bu önemli yapıyı hem iyi bakarak hem de günden güne geliştirerek, gelecek nesillerin de gurur duyacağı bir eser olarak Beşiktaş'ın geleceğine miras bırakmak istiyoruz. Bu önemli eserin hayata geçirilmesinde ve camiamıza kazandırılmasında, sponsor olarak değil gerçek bir yol arkadaşı olarak destek veren Vodafone'a ve emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum."

Aksoy: "Mutluluk duyuyoruz"

Beşiktaş Kulübü ile 5 yıl önce 150 milyon doları aşan toplam değeriyle Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza attıklarını anlatan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise şunları aktardı:

"Vodafone Park pek çok inovatif özelliğinin yanı sıra teknolojisiyle de öne çıkan bir stadyum. Türkiye'nin en fazla teknoloji yatırımı yapılan stadyumu olan Vodafone Park'a yaptığımız sadece altyapı yatırımı 10 milyon doları aştı. Dünyadaki en iyi örnekleri inceledik ve küresel ortaklarla iş birliği yaptık. Vodafone Park'a dünyanın en ileri teknolojik altyapılarından birini kurduk. Bu altyapıyı Avrupa'da bir ilk olarak inşaat aşamasından itibaren planlı ve entegre bir biçimde hayata geçirdik. Vodafone Park'ı dünyadaki birçok stadyumdan ayıran en önemli özelliği bu diyebiliriz. Vodafone Park'ın 2. yaşını kutlamaktan mutluluk duyuyoruz."