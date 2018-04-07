İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, yarın yapılacak.

Uluslararası Atletizm Federasyonunun (IAAF) "Altın Kategori"de sınıflandırdığı organizasyonda 21 ve 10 kilometrede gerçekleştirilecek yarışlara, 50'den fazla ülkeden 8 bin çipli sporcunun katılması bekleniyor.

Yenikapı Miting Alanı önünden başlayacak organizasyonda, 21 kilometre yarışında startın elit atletler için saat 08.45'te, diğer sporcular için saat 09.00'da verileceği duyuruldu. Organizasyonda 10 kilometre yarışı ise saat 09.15'te başlayacak.

Yenikapı Miting Alanı merkez

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nun yarış merkezi, Yenikapı Miting Alanı olacak.

Yarı maratonun startını Yenikapı Miting Alanı önünden alacak sporcular, Sirkeci istikametine yönelecek. Arabalı vapur iskelesi çıkışından geri dönüş yapacak sporcular, aksi istikamette Bakırköy'e doğru ilerleyerek Zeytinburnu'ndan ikinci dönüş yapacak ve parkuru Yenikapı Miting Alanı'nın önünde tamamlayacak.

Organizasyonda 10 kilometrelik yarışta ise sporcular, Sirkeci'den dönerek başlangıç yeri olan Yenikapı Miting Alanı'nda yarışı bitirecek.

Toplam 42 elit atlet yarışacak

Organizasyonun yarı maraton bölümünde 25'i erkek toplam 42 elit atletin mücadele edeceği, Türkiye adına erkeklerde 10, kadınlarda ise 4 elit atletin yarışacağı aktarıldı.

Elit atletler arasında en dikkati çeken isim, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda erkekler maratonda gümüş madalya kazanan Etiyopyalı Feyisa Lilesa oldu.

Lilesa'nın yanı sıra bu yarıştaki en genç elit atlet olan 19 yaşındaki Etiyopyalı Amdework Walelegn, geçen ay İspanya'daki 27.36'lık zamanıyla bu yıl 10 kilometrede en iyi dereceye sahip sporcu konumunda bulunuyor.

Kadınlarda en hızlı dereceye sahip isim olan Kenyalı Joyce Chepkirui ise 2016'da New York Yarı Maratonu'nu ikinci, Boston Maratonu'nu üçüncü sırada tamamlamıştı.

Dubai Maratonu'nu ocak ayında 2.19.17 ile kazanan Etiyopyalı Roza Dereje de favoriler arasında yer alacak.

Yaklaşık 800 bin lira ödül dağıtılacak

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda dereceye girecek sporculara, yaklaşık 800 bin lira para ödülü dağıtılacak.

Genel klasmanda erkekler ve kadınlarda ilk 8 içinde yer alacak sporculara sırasıyla 41 bin, 30 bin 750, 20 bin 500, 16 bin 400, 12 bin 300, 10 bin 250, 8 bin 200 ve 4 bin 100 lira para ödülü verilecek.

Türk sporcular sıralamasında erkekler ile kadınlarda ilk 3 içinde yer alan atletler ise 16 bin 400, 8 bin 200 ve 4 bin 100 lira ödül elde edecek.

Yaş kategorileri ve zaman bonuslarına göre dağıtılacak rakamlarla birlikte toplam para ödülü 796 bin 220 liraya ulaşacak.