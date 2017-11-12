Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda Kenya rüzgarı

İSTANBUL - Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich, kadınlarda ise Kenyalı sporcu Ruth Chepngetich kazandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik maratonda Abraham Kiprotich 2 saat 11 dakika 22 saniyelik derecesiyle ilk sırayı elde etti.

Erkeklerde Kenyalı Jacob Kendagor 2 saat 11 dakika 27 saniyelik derecesiyle maratonu ikinci, Etiyopyalı Bazu Worku da 2 saat 11 dakika 39 saniyeyle üçüncü sırada tamamladı.

Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda kadınlarda ise Kenyalı Ruth Chepngetich 2 saat 22 dakika 36 saniyeyle kürsünün birinci basamağına çıkma başarısı gösterdi.

Kadınlarda Kenyalı Visiline Jepkesho 2 saat 22 dakika 40 saniyelik derecesiyle ikinci, Etiyopyalı Letebrhan Haylay da 2 saat 25 dakika 14 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı.

Halk koşusuna yaklaşık 125 bin kişi katıldı

Vodafone 39. İstanbul Maratonu'na 25 bini çipli olmak üzere yaklaşık 125 bin kişi katıldı. Organizasyonda 8 kilometrelik halk koşusu, renkli görüntülere sahne oldu.

Anadolu Yakası'ndan başlayıp Avrupa Yakası'nda sona eren organizasyonda geniş güvenlik önlemleri alındı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün iki yanı bariyerlerle ayrılarak, güvenlik şeridi oluşturuldu.

Organizasyona TBMM Başkan Vekili Akif Hamzaçebi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ravza Kavakçı Kan, CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü, sanatçı Hülya Koçyiğit de katıldı.

Aksoy: Heyecan ve kararlılığımızı da ilk günden bu yana koruyoruz

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, 6. kez isim sponsoru oldukları İstanbul Maratonu'yla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul'un bir kültür ve spor başkenti olması konusundaki heyecan ve kararlılığımızı da ilk günden bu yana koruyoruz. Kentlerin tanıtımına ve ekonomisine büyük katkıları olan şehir maratonları, milyonlarca seyirci, on binlerce atlet ve turisti çekiyor ve şehirlerin ekonomisine yüz milyonlarca dolar kazandırıyor. İletişim gücümüzü ve global bilgi birikimimizi kullanarak yarışın kalitesini ve maratona ilişkin farkındalığı artırmaya devam edeceğiz."

STK'lardan büyük ilgi

Sivil Toplum Kuruluşları (STK), 8 kilometrelik halk koşusuna yoğun ilgi gösterdi.

Altunizade Köprüsü'nden başlayan halk koşusunda aralarında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Okçular Vakfı, Yeryüzü Doktorları, Böbrek Hasta Hakları Koruma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Altı Nokta Körler Derneği, TEMA Vakfı, Türk Kızılayı, Yeşilay, Türkiye Diyabet Vakfı, üniversiteler, çocuk dernekleri ve gençlik merkezlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda STK, siyasi partilerin üyeleri ile belediye çalışanları da yer aldı.

STK'lar taşıdıkları pankart, döviz, flama ile giydikleri tişörtlerle faaliyet alanlarındaki konulara dikkati çekti.

Ayrıca farklı gruplar, İslam coğrafyasındaki katliamlara dikkati çekmek amacıyla Filistin ve Arakan konulu bayrak ve pankartlar açtı.

Şehitler anıtı da ziyaret edildi

15 Temmuz Şehitleri anısına yapılan "Şehitler Makamı" da vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

Köprünün Anadolu Yakası'na yapılan anıta organizasyona katılan vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Katılımcılar, ziyaret sırasında dua etti.

Etkinliğe Adana'dan katılan Kıbrıs gazisi Celal Dolaşır ile Kore gazisi Mehmet Ali Borçbitiren de 15 Temmuz şehitleri için koştu.

Bazı katılımcıların koşarken ellerinde 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir ile İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in fotoğraflarının bulunduğu flamalar taşıdığı görüldü.

Evlenme teklifi

Halk koşusuna katılan avukat Nevzat Anı, köprü üzerinde kız arkadaşı Nur Sarı'ya evlenme teklifi etti.

Damat adayının arkadaşları, büyük boyuttaki harflerle "Benimle evlenir misin?" yazısı açtı. Nevzat Anı, diz çökerek cebinden çıkardığı tek taş yüzük ile Nur Sarı'ya evlenme teklifinde bulundu.

Sürpriz evlenme teklifi karşısında duygulanan Nur Sarı, erkek arkadaşına "Evet" diyerek yanıt verdi. Genç çiftin bu mutlu anı köprüdeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Köprüde eğlenceli görüntüler

Organizasyonda halk koşusuna katılanlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eğlenceli görüntüler oluşturdu.

Sancaktepe Belediyesinin capoeira ekibi, müzik ve danslarıyla organizasyona renk kattı.

Yöresel kıyafetler giyen bazı vatandaşlar da yerel müzik ve danslarıyla ilgi gördü.

İstanbul İtfaiyesi çalışanları da Osmanlı dönemindeki tulumbacı kıyafetiyle organizasyona katıldı. Bir itfaiye eri, Dolmabahçe'deki bitiş çizgisine ulaştığında "Yangın var." şeklinde bağırdı.

Halk koşusunu tamamlayanlar, göğüs numaralarını onaylattıktan sonra Anadolu ve Avrupa Yakalarındaki noktalardan madalya ve sertifikalarını aldı.

Kimi vatandaşlar top sektirerek, kimileri de çocuklarını taşıdıkları bebek arabalarıyla köprüyü geçti. Köprü girişinde bir grup patenci genç gösteri yaptı.

Genç-yaşlı onbinlerce kişinin katıldığı halk koşusunda, tekerlekli ve akülü sandalyelerle engelliler de yer aldı.