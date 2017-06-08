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Video Yardımcı Hakem sistemi hayata geçiyor

Futbolun teknolojiden faydalanmasını sağlayarak hataların en aza indirilmesini amaçlayan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Türkiye'deki ilk testi gerçekleştirildi.

Video Yardımcı Hakem sistemi hayata geçiyor

Futbolun teknolojiden faydalanmasını sağlayarak hataların en aza indirilmesini amaçlayan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Türkiye'deki ilk testi gerçekleştirildi.

08 Haziran 2017 Perşembe 15:16
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Video Yardımcı Hakem sistemi hayata geçiyor

FIFA kokartlı Türk hakemler, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, Medipol Başakşehir Kulübünün altyapı takımları arasında yapılan maçta VAR sistemini ilk kez uyguladı.

VAR testini, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile yönetim kurulu üyeleri, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu ile MHK üyeleri ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ takip etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım Demirören, VAR sisteminin FIFA tarafından kabul edildiğini ve hakem hatalarının daha azalması amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Almanya, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerin VAR sistemine geçtiğini belirten Demirören, "Elbette geçtiğimiz sezon hakem hataları oldu. Olmaya da devam edecek ama hiç kimse Türk hakeminin adaletsiz olduğunu ya da bilerek yanlış karar verdiğini söyleyemez. Hatalar olmuş, canlar yanmıştır, buna da herkes üzülmüştür. Sisteme ilk adımımızı attık. Bu gerçekleştirdiğimiz ilk deneme. Uzun bir süre. IFAB'ın kontrolünden geçtikten sonra başlanabilecek. Sadece buradaki denemeyle bitmiyor, yurt dışında da eğitimler var. Hedefimiz sistemi ocak ayına en iyi şekilde yetiştirmek." ifadelerini kullandı.

Namoğlu: Sistemin yararlı olacağına inananlardanım

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, sistemin ofsayt, gol, penaltı, ihraç ve yanlış ihraçlarda devreye gireceğini söyledi.

Sistemi İtalya'ya giderek Juventus-Atalanta maçında yerinde takip ettiğini anlatan Namoğlu, şöyle konuştu:

"Sistemin yararlı olacağına inananlardanım. Hakem insandır görmeyebiliyor, o pozisyonlar itibarıyla burada teknoloji devreye giriyor. VAR hakemi oyun durduğunda, o hatayı düzeltmiş oluyor. Sistem; ofsaytta dahil olmak üzere gol kararı, penaltı, ihraç ve yanlış ihraçlarda devreye girecek. Dolayısıyla adaleti daha iyi sağlamış olacaktır. Amacımız süreyi azaltarak sisteme bir an önce geçiş yapmak. O nedenle hakem arkadaşlar sürekli eğitim görecekler."

AA

Anahtar Kelimeler:
FIFAVAR sistemiVideo Yardımcı Hakem SistemiTürkiye Futbol FederasyonuYıldırım Demirören
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