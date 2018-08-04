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Video Yardımcı Hakem sistemi futbolumuzda çığır açacak

TFF Başkanı Demirören, Galatasaray ile Akhisarspor arasında yarın oynanacak TFF Süper Kupa maçı için "Bu maçla beraber uygulanacak Video Yardımcı Hakem sistemi, futbolumuzda çığır açacak." dedi.

Video Yardımcı Hakem sistemi futbolumuzda çığır açacak

TFF Başkanı Demirören, Galatasaray ile Akhisarspor arasında yarın oynanacak TFF Süper Kupa maçı için "Bu maçla beraber uygulanacak Video Yardımcı Hakem sistemi, futbolumuzda çığır açacak." dedi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:34
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Video Yardımcı Hakem sistemi futbolumuzda çığır açacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Süper Kupa maçı öncesi federasyonun çıkardığı maç kitabındaki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği futbol festivaline, tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra köklü bir futbol geçmişine de sahip Konya şehrimiz ev sahipliği yapıyor. A Milli Takımımızın, EURO 2016 finalleri kapısını açan unutulmaz galibiyetlere imza attığı, EURO 2024 ev sahipliği adayı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, bir büyük finalle daha taçlanıyor. Futbol tutkumuzu, birlik ve beraberliğimizi bir kez daha gösterme fırsatı sunacak müsabaka, diliyorum ki saygının öne çıktığı, tribünde ve sahada yaşanacak Fair Play manzaralarıyla klasikler arasındaki yerini alacak."

Bu maçta uygulanacak Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Türk futbolunda bir çığır açacağını vurgulayan Demirören, şunları kaydetti:

"Futbol özlemimize son verecek TFF Süper Kupa, aynı zamanda devrim gibi bir yeniliğe sahne olacak. Bu maçla beraber uygulanacak Video Yardımcı Hakem sistemi, futbolumuzda çığır açacak. VAR'ın büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sportmence mücadele edecek olan iki güzide kulübümüze de başarılar diliyorum. Futbol şöleni vadeden TFF Süper Kupa'nın güzel bir başlangıç olmasını arzu ediyor ve tüm futbolseverlere keyifli seyirler diliyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuTFFYıldırım Demirören
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