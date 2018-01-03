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Vida, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Hırvat futbolcu Domagoj Vida, sağlık kontrolünden geçti.

Vida, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Hırvat futbolcu Domagoj Vida, sağlık kontrolünden geçti.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:29
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Vida, sağlık kontrolünden geçti

İSTANBUL

Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Hırvat futbolcu Domagoj Vidasağlık kontrolünden geçti.

Acıbadem Sports'ta detaylı kan tetkikleri yapılan 28 yaşındaki stoper, ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Hırvat futbolcunun kontrolleri akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapılmasıyla tamamlandı.

Son 5 yıl Ukrayna Ligi'nde Dinamo Kiev forması giyen Domagoj Vida, siyah-beyazlı kulüple bugün sözleşme imzalayacak.

AA

Son Güncelleme: 03.01.2018 11:31
Anahtar Kelimeler:
Domagoj VidaHırvat FutbolcuBeşiktaş
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