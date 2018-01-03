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Vida resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Hırvat futbolcu Vida'yı basına tanıttı.

Vida resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Hırvat futbolcu Vida'yı basına tanıttı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:43
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Vida resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı yeni transferi Hırvat futbolcu Vida'yı basına tanıttı.

Beşiktaş Kulübü, 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı yeni transferi Hırvat futbolcu Domagoj Vida'yı basına tanıttı. 

Vodafone Park'ta düzenlenen törene, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da katıldı.

Fikret Orman, törende yaptığı konuşmada, Vida'nın çok sayıda transfer teklifine rağmen Beşiktaş'ı tercih ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün mutlu bir imza atıyoruz. Çok karakterli bir oyuncu aldık. Vida ile dar bir zamanda görüşmüştüm. O zaman da aramızdaki ilişki sağlam temellere oturdu. Birçok teklif gitti oyuncuya, Türkiye'den de teklifler geldi. 'Beşiktaşlıyım ve Beşiktaş'a söz verdim. Beşiktaş'tan başka takımda oynamayacağım.' diye cevap verdi. İlk günden beri çizgisini değiştirmediği için teşekkür ediyorum." 

"Beşiktaş adının olduğu yerde kazanan hep Beşiktaş'tır"

Orman, Vida'ya gelen transfer teklifleriyle ilgili bir soru üzerine, "Türkiye'den başka teklifler de vardı ama o konulara girmek istemiyorum. Beşiktaş adının olduğu yerde kazanan hep Beşiktaş'tır. İnşallah diğer takımlar da bunu öğrenir." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ta transfer biten bir süreç değil"

BJK TV'ye yaptığı açıklamada, vatandaşı Mario Mandzukic'e 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) diyebileceğini ifade eden Vida'nın bu sözlerinin sorulması üzerine Fikret Orman, şunları söyledi:

"(Come to Beşiktaş) bir dünya sloganı. Vida, 'Arkadaşım olduğu için söylüyorum.' dedi. Pepe de 'Ronaldo'ya söyleyeceğim.' demişti. Beşiktaş'ta transfer biten bir süreç değil. Vida ile görüşmelere 6 ay önce başladık. Transfer bugünden yarına olan bir şey değil. İyi işler yapma gayreti içindeyiz. Transfer görüşmelerimiz sezon ortası ve sezon sonu ile alakalı olarak devam ediyor."

Vida: Büyük bir aileye geldim

Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida ise siyah-beyazlı ekibe transferinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Sayın Başkan Fikret Orman ve Umut Güner'e transfer sürecindeki ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Transfer sürecinde benimle ilgilendiler. 4,5 yıl burada sizinle beraber olacağım. Her şeyin yolunda gideceğine inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Yeni takım arkadaşlarıyla daha önce sahada karşı karşıya geldiğini aktaran deneyimli savunma oyuncusu, "Milli takımda da Şampiyonlar Ligi'nde de Beşiktaşlı futbolculara karşı oynadım. Lens ile Dinamo Kiev'de birlikte görev yaptık, Mitrovic'le milli takımdan arkadaşım. Başkanın dediği gibi büyük bir aileye geldim." ifadelerini kullandı.

Transfer KAP'a bildirildi

Siyah-beyazlı kulüp, tören öncesinde deneyimli stoperin transferini Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşDomagoj VidaHırvat Futbolcu
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