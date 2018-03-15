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Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final etabı heyecanı yarın başlıyor.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final etabı heyecanı yarın başlıyor.

15 Mart 2018 Perşembe 15:27
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Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final etabı heyecanı yarın başlıyor.

Play-off yarı final etabı ilk maçında yarın Galatasaray, VakıfBank'ı konuk edecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 18.30'da başlayacak.

Yarı finaldeki Fenerbahçe-Eczacıbaşı VitrA eşleşmesinin ilk karşılaşması ise 17 Mart Cumartesi günü yapılacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma, saat 14.00'te oynanacak.

Eşleşmelerin rövanş müsabakaları 25 ve 27 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Eczacıbaşı VitrA, 25 Mart Pazar günü saat 14.00'te Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Fenerbahçe'yi, VakıfBank da 27 Mart Salı günü saat 18.30'da VakıfBank Spor Sarayı'nda Galatasaray'ı konuk edecek.

Yarı final serisinde 2 galibiyete ulaşacak ekip, adını finale yazdıracak. İlk 2 maçın ardından eşitlik olması halinde finale yükselecek takım, normal sezonu daha üst sırada tamamlamış olan ekibin ev sahipliğinde oynanacak 3. karşılaşmada belli olacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
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