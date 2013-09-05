Vergi borcu için 5 milyon avro ödedi

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Barcelona'da oynayan ve imaj haklarından elde ettiği gelirlerde vergi kaçırmakla suçlanan Lionel Messi ve yasal işlerinden sorumlu babası Jorge Messi, mahkeme tarafından istenecek olası bir teminatı önlemek için vergi dairesine 5 milyon 16 bin avro ödedi.



Messi'nin vergi kaçırdığı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmaya bakan Barcelona'nın Gava ilçesindeki Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesi tarafından basına verilen bilgilerde, Messi ve babasının 14 Ağustos'ta vergi dairesine 5 milyon 16 bin 542 avro 27 sent ödeme yaptığı belirtildi.



17 Eylül'de mahkemede ifade verecek Messi'nin, Maliye'ye yaptığı ödemeden dolayı, İspanyol yasalarına göre sivil sorumluluğunu garanti etmek için kefalet olarak istenecek olası bir teminattan da kurtulduğu bildirildi. 2007-2009 yılları arasında imaj haklarından elde ettiği gelirlerde 4,1 milyon avroluk vergi kaçırmakla itham edilen Messi ve babasının, ödemeyi faiziyle yaptığı kaydedildi.



Mahkeme yargıcı, Messi ve babasının yaptıkları ödemeyle İspanya'da kendilerine ait para, mal ve mülklerini dava süresince başkasına devretme veya yurt dışına çıkarma gibi bir olasılığın kalktığını ifade etti.





AA