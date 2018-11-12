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'VAR, futbolun önüne geçiyor'

TÜFAD Başkanı İsmail Dilber, "Hep VAR'ı konuşuyoruz. VAR'ı değil sahayı konuşalım. Sahadaki oyuncunun emeğine, olup bitene bakalım." dedi.

'VAR, futbolun önüne geçiyor'

TÜFAD Başkanı İsmail Dilber, "Hep VAR'ı konuşuyoruz. VAR'ı değil sahayı konuşalım. Sahadaki oyuncunun emeğine, olup bitene bakalım." dedi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:16
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'VAR, futbolun önüne geçiyor'

ANTALYA -  Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Başkanı İsmail Dilber, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VARsistemine ilişkin, "VAR, futbolun önüne geçiyor. En büyük tehlike de budur. Hep VAR'ı konuşuyoruz." dedi.

Dilber, yaptığı açıklamada, teknolojinin statlara VAR ile girdiğini, sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde söz konusu sistemin uygulanmaya başlandığını söyledi.

Sezon sonunda VAR sisteminin iyi taraflarına ve futbola nasıl olumlu etki bıraktığına bakılacağını, kötü olduğu düşünülürse 6 hakem uygulaması gibi bırakılacağını, çok iyi işliyorsa da kullanımına devam edileceğini dile getiren Dilber, şöyle konuştu:

"Şu anda VAR üzerinde bir tartışmaya girmeye gerek yok. Sezon biter, ne kadar faydalı olduğunu görürüz. 'VAR ile adalet geldi.' derken futbolcu, antrenör, taraftar ve kulüpleri inkar etmemek lazım. Bugün takımların aldığı puanlar, VAR'la gelen puanlar değil. Oyuncunun, antrenörün, kulübün emeği var. O emekleri bir kenara koyup da 'VAR'ın neticesinde böyle oldu.' diye düşünülmemelidir. Alınan puanlar gibi kaybedilen puanlar da VAR'la olan bir durum değil. Sezona iyi hazırlanmamışsanız kaybediyorsunuz, çok iyi hazırlandıysanız kazanıyorsunuz. VAR, futbolun önüne geçiyor. En büyük tehlike de budur. Hep VAR'ı konuşuyoruz. VAR'ı değil sahayı konuşalım. Sahadaki oyuncunun emeğine, olup bitene bakalım. Eğer böyle bakmazsak, sadece VAR'a sığınırsak, geçmişteki tenkitlerin devamı olur. O da olumsuz yansır." 

"Eğer takımda işler iyi gitmiyorsa antrenör bırakacak"

Süper Lig'de sezon içerisinde yaşanan teknik direktör değişikliklerini değerlendiren TÜFAD Başkanı Dilber, Türkiye'deki durumun aynısının Avrupa'da da olduğunu aktardı.

Dilber, kötü gidişatta kulüplerin teknik direktörlere tahammül sınırının değişiklik gösterebildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Eğer takımda işler iyi gitmiyorsa antrenör bırakacak, bunun başka yolu yok. Kıyım mı, bence değil. O antrenör başka kulübe gidiyor, diğeri de başka kulübe. Bu durum İngiltere'de de Almanya'da da böyle. Çıkarttığımız istatistiklere göre, bizde yıl içinde 14 antrenör değişiyorsa, bu sayı Almanya'da 12, İspanya'da da 11 oluyor. Dünyanın her tarafında eğer işler iyi gitmiyorsa o takım antrenör değiştiriyor. Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya gibi futbol ülkelerinde de bu böyle. Biz illa bir şeyi abartmak, illa bir şeyin dedikodusunu yapmak için uğraş verir haldeyiz."

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Anahtar Kelimeler:
TÜFAD BaşkanıVARFutbol
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