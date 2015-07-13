Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Van Persie sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin Robin Van Persie transferine resmiyet kazandırması için imzadan önceki son prosedür de tamamlandı ve Hollandalı yıldız oyuncu sağlık kontrolünden geçti

Van Persie sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin Robin Van Persie transferine resmiyet kazandırması için imzadan önceki son prosedür de tamamlandı ve Hollandalı yıldız oyuncu sağlık kontrolünden geçti

13 Temmuz 2015 Pazartesi 12:28
310 Okunma
Van Persie sağlık kontrolünden geçti

İSTANBUL - Ulus'taki Liv Hospital'a sabah saatlerinde Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya ile gelen Van Persie'ye bir dizi sağlık testi uygulandı.

Medyanın yoğun ilgi gösterdiği Hollandalı yıldız futbolcu, efor testinden geçerken basın mensuplarına görüntü verdi.

Sarı-lacivertli kulüp, Van Persie'nin transferinin tamamlandığını resmi olarak duyurduktan sonra Hollandalı futbolcu için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda imza töreni düzenlenecek.

Dünya basınında yankılandı

Hollandalı futbolcu Robin van Persie'nin Fenerbahçe ile transfer görüşmesi için İstanbul'a gelişi, dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

Van Persie'nin ülkesindeki gazeteler, spor sayfalarının büyük bölümünü bu habere ayırdı.

"İstanbul'da Van Persie çılgınlığı", "Van Persie'ye sıcak karşılama" başlıklarını tercih eden ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi De Telegraaf, haberi spor sayfasının manşetinde kullandı.

Hollandalı forvet oyuncusunun Fenerbahçe'ye transferinin İstanbul'da kaosa yol açtığını yazan gazete, menajeri ve ailesiyle özel bir uçakla Türkiye'ye gelen Van Persie'nin bir film yıldızı muamelesi gördüğünü aktardı.

AD Gazetesi ise oyuncunun havaalanında çılgın taraftar topluluğunun tezahüratlarıyla karşılandığını yazdı.

"Van Persie transferini tamamlamak üzere İstanbul'da" başlığıyla haberi veren De Volkskrant, futbolcunun havaalanında tezahüratlar ve havai fişek gösterileriyle karşılandığını duyurdu.

Hollanda yayın kurumu NOS televizyonu da geniş yer verdiği haberde, "Van Persie'ye İstanbul'da sıcak karşılama" başlığını kullandı.

"Van Persie, İstanbul'da kahramanlar gibi karşılandı"

Fransa'nın L'Equipe gazetesi, sarı-lacivertli taraftarların Van Persie'ye gösterdiği ilgiye işaret ederek, "Van Persie, İstanbul'da kahramanlar gibi karşılandı" ifadesini kullandı.

İtalya'nın Corriere dello Sport gazetesinin "Van Persie için sultanlara yakışır bir karşılama" başlığını attığı haberde, taraftarların havaalanında coşkulu bir şekilde karşıladığı futbolcunun fotoğrafları sunuldu.

İspanya'nın Marca gazetesinde, Van Persie'nin "Fenerbahçe'de olmak bir onur" sözünün başlığa çıkarıldığı haberde, kalabalık bir taraftar topluluğu tarafından karşılanan futbolcunun havaalanında yaptığı açıklamalar ön plana çıkarıldı.

İngiltere'nin Daily Mail gazetesinin, 32 yaşındaki Van Persie'nin uçakta ve havaalanında çekilen fotoğraflarına yer vererek sunduğu haberde, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Hollandalı futbolcunun alacağı öne sürülen haftalık 240 bin sterlin ücret ön plana çıkartıldı.

Daily Mirror gazetesinde, Van Persie'nin Türkiye'de alışılmış şekilde kalabalık bir taraftar grubunun tezahüratları eşliğinde karşılandığı aktarılırken, futbolcunun havaalanında yaptığı açıklamalar da gazetede yer buldu.

İngiliz yayın kurumu BBC, Van Persie'nin İstanbul'a vardığında kahramanlara yakışır şekilde karşılandığını ifade ederek, futbolcunun taraftarların tezahüratları eşliğinde yaptığı konuşmaya yer verdi.

Çin ve Afrika basınlarında da yer bulan Van Persie haberlerinde, futbolcunun sarı-lacivertli taraftarlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılanmasına değinildi.


AA

Son Güncelleme: 13.07.2015 12:34
Anahtar Kelimeler:
önce VatanVan Persie
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ