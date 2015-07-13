Van Persie sağlık kontrolünden geçti

İSTANBUL - Ulus'taki Liv Hospital'a sabah saatlerinde Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya ile gelen Van Persie'ye bir dizi sağlık testi uygulandı.



Medyanın yoğun ilgi gösterdiği Hollandalı yıldız futbolcu, efor testinden geçerken basın mensuplarına görüntü verdi.



Sarı-lacivertli kulüp, Van Persie'nin transferinin tamamlandığını resmi olarak duyurduktan sonra Hollandalı futbolcu için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda imza töreni düzenlenecek.



Dünya basınında yankılandı



Hollandalı futbolcu Robin van Persie'nin Fenerbahçe ile transfer görüşmesi için İstanbul'a gelişi, dünya basınında büyük yankı uyandırdı.



Van Persie'nin ülkesindeki gazeteler, spor sayfalarının büyük bölümünü bu habere ayırdı.



"İstanbul'da Van Persie çılgınlığı", "Van Persie'ye sıcak karşılama" başlıklarını tercih eden ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi De Telegraaf, haberi spor sayfasının manşetinde kullandı.



Hollandalı forvet oyuncusunun Fenerbahçe'ye transferinin İstanbul'da kaosa yol açtığını yazan gazete, menajeri ve ailesiyle özel bir uçakla Türkiye'ye gelen Van Persie'nin bir film yıldızı muamelesi gördüğünü aktardı.



AD Gazetesi ise oyuncunun havaalanında çılgın taraftar topluluğunun tezahüratlarıyla karşılandığını yazdı.



"Van Persie transferini tamamlamak üzere İstanbul'da" başlığıyla haberi veren De Volkskrant, futbolcunun havaalanında tezahüratlar ve havai fişek gösterileriyle karşılandığını duyurdu.



Hollanda yayın kurumu NOS televizyonu da geniş yer verdiği haberde, "Van Persie'ye İstanbul'da sıcak karşılama" başlığını kullandı.



"Van Persie, İstanbul'da kahramanlar gibi karşılandı"



Fransa'nın L'Equipe gazetesi, sarı-lacivertli taraftarların Van Persie'ye gösterdiği ilgiye işaret ederek, "Van Persie, İstanbul'da kahramanlar gibi karşılandı" ifadesini kullandı.



İtalya'nın Corriere dello Sport gazetesinin "Van Persie için sultanlara yakışır bir karşılama" başlığını attığı haberde, taraftarların havaalanında coşkulu bir şekilde karşıladığı futbolcunun fotoğrafları sunuldu.



İspanya'nın Marca gazetesinde, Van Persie'nin "Fenerbahçe'de olmak bir onur" sözünün başlığa çıkarıldığı haberde, kalabalık bir taraftar topluluğu tarafından karşılanan futbolcunun havaalanında yaptığı açıklamalar ön plana çıkarıldı.



İngiltere'nin Daily Mail gazetesinin, 32 yaşındaki Van Persie'nin uçakta ve havaalanında çekilen fotoğraflarına yer vererek sunduğu haberde, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Hollandalı futbolcunun alacağı öne sürülen haftalık 240 bin sterlin ücret ön plana çıkartıldı.



Daily Mirror gazetesinde, Van Persie'nin Türkiye'de alışılmış şekilde kalabalık bir taraftar grubunun tezahüratları eşliğinde karşılandığı aktarılırken, futbolcunun havaalanında yaptığı açıklamalar da gazetede yer buldu.



İngiliz yayın kurumu BBC, Van Persie'nin İstanbul'a vardığında kahramanlara yakışır şekilde karşılandığını ifade ederek, futbolcunun taraftarların tezahüratları eşliğinde yaptığı konuşmaya yer verdi.



Çin ve Afrika basınlarında da yer bulan Van Persie haberlerinde, futbolcunun sarı-lacivertli taraftarlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılanmasına değinildi.





