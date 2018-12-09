VakıfBank Kadın Voleybol Takımı dünya şampiyonu

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

VakıfBank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya'nın Minas takımını 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde son şampiyon VakıfBank ile Minas karşılaştı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk teknik molayı 8-6, ikinci teknik molayı da 16-14 önde bitiren VakıfBank, Zhu Ting ile Zehra Güneş'in smaç sayılarıyla etkili olduğu birinci seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.

VakıfBank, ikinci sette rakip takımın iyi savunmasına karşın ilk teknik molayı 8-7, ikinci teknik molayı 16-13 üstün geçti. Slöetjes ve Robinson'ın blok ve smaç sayılarıyla ön plana çıktığı seti 25-21 üstün bitiren sarı-siyahlı ekip, durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü sette rakibinin direncini kıran VakıfBank, ilk teknik molayı 8-5, ikinci teknik molayı 16-10 önde tamamladı. Sarı-siyahlı takım, Zhu Ting'in skorer performansıyla damga vurduğu üçüncü seti 25-19, maçı da 3-0 kazanarak altın madalyaya ulaştı.

Dünyanın zirvesinde

VakıfBank, üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü oldu. Son altı Dünya Şampiyonası'nda üç kez (2013, 2017, 2018) şampiyon olan sarı-siyahlılar, bu kupayı en çok kazanan Türk takımı unvanını aldı.

VakıfBank, son 2 dünya ve Avrupa şampiyonu olarak uluslararası alanda voleybola damgasını vurdu.

VakıfBank, ayrıca geçen sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Kupa Voley (Türkiye Kupası) şampiyonluğunu da elde etmişti.

Türk takımları üst üste dördüncü kez kazandı

Türk takımları, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üst üste dördüncü kez kupanın sahibi oldu.

Bu organizasyonda 2015 ve 2016'da Eczacıbaşı VitrA şampiyonluğa ulaşırken, VakıfBank da son iki yılın kupasını müzesine götürdü.

Bu arada Türk ekipleri, organizasyonda 6. kez şampiyonluk elde etti. VakıfBank 3, Eczacıbaşı VitrA 2 ve Fenerbahçe 1 kez kupayı kazandı.

Kupasını aldı

Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda adını zirveye yazdıran VakıfBank, kupasını aldı.

Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvada VakıfBank şampiyon oldu. Organizasyonu Brezilya'nın Minas takımı ikinci, Eczacıbaşı VitrA ise üçüncü tamamladı.

Turnuvanın final maçının ardından kupa töreni düzenlendi.

Eczacıbaşı VitrA oyuncuları bronz madalya alırken, Minaslı sporculara gümüş madalyaları takdim edildi. VakıfBank'ın şampiyonluk kupasını aldığı törende sporculara altın madalyaları da verildi.

VakıfBanklı voleybolcular ile Zhu Ting'den dolayı VakıfBank'ı destekleyen Çinli voleybolseverler törende büyük sevinç yaşadı.

Tören, İstiklal Marşı'yla sona erdi.

Erdoğan, kadın voleybolcuları kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren'e bir telgraf göndererek tebriklerini iletti.

Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda zafere ulaşan VakıfBank ile üçüncü olan Eczacıbaşı VitrA'yı tebrik etti.

MVP VakıfBank'tan Zhu Ting

Organizasyonun en değerli oyucusu (MVP) VakıfBank'tan Zhu Ting seçildi.

Sarı-siyahlı ekibin Çinli sporcusu, turnuvada en iyi oyuncu ödülünün yanı sıra en iyi smaçör unvanını da elde etti.

Turnuvanın rüya takımına şampiyon VakıfBank ve ikinci Minas'tan üçer, üçüncü Eczacıbaşı VitrA'dan bir sporcu girdi.

Rüya takımda şu sporcular yer aldı:

En iyi smaçör: Gabriela Braga Guimaraes (Minas), Zhu Ting (VakıfBank)

En iyi orta oyuncu: Mayany Cristina Araujo De Souza (Minas), Milena Rasic (VakıfBank)

En iyi libero: Gizem Örge (VakıfBank)

En iyi pasör: Macris Carneiro (Minas)

En iyi pasör çaprazı: Tijana Boskovic (Eczacıbaşı VitrA)