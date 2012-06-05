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Üzerlerine düşeni yaptılar

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Şakar, ''Tahkim Kurulu'nu, Disiplin Kurulu'nu tebrik etmek lazım. Üzerlerine düşeni yaptılar'' dedi

Üzerlerine düşeni yaptılar

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Şakar, ''Tahkim Kurulu'nu, Disiplin Kurulu'nu tebrik etmek lazım. Üzerlerine düşeni yaptılar'' dedi

05 Haziran 2012 Salı 14:42
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Üzerlerine düşeni yaptılar
TRABZON - Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Nevzat Şakar, ''futbolda şike'' sürecinine ilişkin yaşananların kendilerini yorduğunu belirterek, ''Özellikle son 1 hafta stresli bir mahkeme süreci yaşadık. Başkan olsun, biz olsun, diğer yönetici arkadaşlarımız olsun bu süreç hem bizi üzdü hem yordu hem de stres yarattı. Bu arada transfere bir duraklama, ara vermek zorunda kaldık. Şu anda Allah'a çok şükür aslanlar gibi çıktık ifademizi verdik, savunmamızı yaptık her şey ortada zaten, sıkıntı yok. Sayın savcımızın başkanımız için ceza istemine ilişkin de bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Hukuka ve adalete güveniyoruz. Hukuka ve adalete saygı duyan bir kulübüz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da böyle süreç devam edecek'' diye konuştu.

Bir gazetecinin ''Tahkim Kurulu kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusuna Şakar, ''Tahkim Kurulu'nu, Disiplin Kurulu'nu tebrik etmek lazım. Üzerlerine düşeni yaptılar. Şikeyi, şike girişimi olarak değerlendirdiler. Biz hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Trabzonspor olarak, hukuk kuralları nezdinde sonuna kadar hakkımızı arayacağız. İlahi adaletin bir gün lehimize sonuçlanacağını düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

Şener'in sitemi
Şakar, kulüp başkanı Şener'in mahkeme sürecinde teknik direktör Şenol Güneş, bazı yöneticiler ve camia tarafından yalnız bırakıldığı yönündeki açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz şeklindeki soruya da ''Bunlar duygusal konuşmalar. Hakikaten çok yorulduk. Başkan tabiki onu basınla paylaşmamalıydı. Duygusal konuşmalar olarak değerlendiriyorum. Biz yönetim olarak, antrenörler teknik kadro olarak bir bütünüz. Yönetimdeki arkadaşlarımız da zaten o sözlerden alınmaları gibi bir sıkıntı olmadı. Üzüntünün vermiş olduğu sözlerdi. Başkanımızın zaten içinde kötü niyet yoktur. Böyle der ama unutur'' yanıtını verdi.
Şakar, camia tarafından yalnız bırakılmaları konusunda tatlı bir siteminin olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:
''Biz İstanbul'da adliyede hakikaten yalnız kaldık. O yönde tatlı sitemim olacak. Beklerdik ki insanlar arayıp geçmiş olsun desin. Bu kulübün bir hayli eski başkanı, yöneticileri, kurulları var. Trabzon'un Valisi, Emniyet Müdürü, Milletvekilleri, Bakanları var. Faruk Özak, bizi günde 3 kere aradı. Onun için ona müteşekkirim, kulübüm ve kendim adına. Faruk ağabeyin yaptıklarını hiç unutmayacağız. Trabzon Barosu'na da teşekkür ediyoruz. Trabzon'da önde olan sivil toplum örgütleri var. En azından bizi arayıp, 'yapabileceğimiz bir şey var mı' diyerek geçmiş olsun dileklerinde bulunabilirdi. Ama ne yapalım. Bundan sonra kulüp menfaatleri doğrultusunda önümüze bakacağız. Ama bu sitemi etmeden de geçmek istemiyorum.''

AA

Son Güncelleme: 05.06.2012 06:43
Anahtar Kelimeler:
Nevzat Şakar
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