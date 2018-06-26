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"Üst gruba avantajlı gitmek istiyoruz"

Milli basketbolcu Doğuş Balbay, "Ukrayna ve İsveç karşısında alacağımız galibiyetler Dünya Kupası yolunda üst grup için önemli olacak. Bu iki maçı da kazanıp üst gruba avantajlı gitmek istiyoruz" dedi.

"Üst gruba avantajlı gitmek istiyoruz"

Milli basketbolcu Doğuş Balbay, "Ukrayna ve İsveç karşısında alacağımız galibiyetler Dünya Kupası yolunda üst grup için önemli olacak. Bu iki maçı da kazanıp üst gruba avantajlı gitmek istiyoruz" dedi.

26 Haziran 2018 Salı 12:24
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"Üst gruba avantajlı gitmek istiyoruz"

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusu Doğuş Balbay, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde B Grubu'nun son iki maçında Ukrayna ve İsveç'i yenerek bir sonraki gruba avantajlı gitmek istediklerini söyledi.

Milli basketbolcu Doğuş Balbay, 28 Haziran'da Ukrayna, 1 Temmuz'da ise İsveç'le Ankara Spor Salonu'nda yapacakları maçlar öncesi açıklamalarda bulundu.

Grupta şu anda ikişer galibiyet ve yenilgilerinin bulunduğunu hatırlatan 29 yaşındaki basketbolcu, "Gruptaki her galibiyetin önemi büyük. Ukrayna ve İsveç karşısında alacağımız galibiyetler Dünya Kupası yolunda üst grup için önemli olacak. Bu iki maç birbirinden değerli olacak. İkisine de tek tek odaklanacağız. Bu iki maçı da kazanıp üst gruba avantajlı gitmek istiyoruz. İki maç da zorlu olacak. Hem İsveç hem de Ukranya'yla oynadığımız ilk maçlar zor oldu." ifadelerini kullandı.

Ankara seyircisine çok güvendiklerini anlatan Doğuş, "Ankara'daki coşkulu taraftarımızla galip geleceğimize inanıyorum. Bize güvensinler. İki iyi skorla avantajlı bir şekilde diğer gruba çıkmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Milli takımımızı güzel günler bekliyor"

Anadolu Efes'te forma giyen Doğuş Balbay, milli takımın yeni bir jenerasyona sahip olduğunu ve daha iyi noktalara geleceklerine inandığını dile getirdi.

Milli takımda çok değerli oyuncuların olduğunu aktaran Doğuş, "Hem genç hem de tecrübeli oyuncularla güzel bir aile ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Birbirimize hep destek oluyoruz. Milli takımda aldığımız sorumluluklar kulüp takımından çok farklı. Hem gençlerin buraya gelmesi hem de tecrübeli oyuncuların burada olması iyi bir kadro kurmamızı sağladı. Milli formayı giymenin ne demek olduğunu iyi biliyoruz. Milli takımımızı güzel günler bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğuş Balbay2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa ElemeleriAnkara Spor SalonuUkraynaİsveç
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