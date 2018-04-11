Unvanını korumak için mindere çıkacak

ANKARA - Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Soner Demirtaş, Taha Akgül ile Serbest Milli Takımı'nın tecrübeli ismini oluşturacak.

Dağıstan'daki organizasyona serbest stil 74 kiloda son iki yılın şampiyonu olarak katılacak milli güreşçi, unvanını korumaya çalışacak.

Soner, yaptığı açıklamada, sıklet sayısının 8'den 10'a çıkartıldığını, dolayısıyla yeni isimlerin milli takıma dahil edildiğini hatırlattı.

Serbest Milli Takımı'nda ilk kez büyüklerde madalya mücadelesi verecek isimlerin bulunduğuna dikkati çeken Soner, "Yaşça bizden küçükler ama 23 yaş altında ve gençlerde önemli başarılar elde etmiş isimler. İyi bir takımımız var. İnşallah, ülkemize yeni madalyalar kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Son iki Avrupa Şampiyonası'nda kürsünün zirvesine çıkan milli güreşçi, "Takımın en tecrübeli ismi Taha ile benim. Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda madalyalarımız var. Şampiyona bu sene Dağıstan'da yapılacağı için daha zorlu geçecek. Çünkü güreşin iyi, güçlü olduğu bir yer. Seyirci baskısı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Takım halinde hedef ilk 3

Soner, takım halinde de kürsüyü hedeflediklerinin altını çizerek, "Zaten her zaman ilk 3 içindeyiz. Yine takım halinde başarılı olmayı amaçlıyoruz. Bu sene de ilk 3'te yer almak istiyoruz. İnşallah her şey güzel, gönlümüzce olur." diye konuştu.