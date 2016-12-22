Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Boks Takımı, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2 bin 200 rakımdaki ormanlık alanından kondisyon çalışarak, turnuvalara hazırlanıyor.

Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu bünyesinde çalışmalarına başlayan boks takımı, bir yandan ormanlık alanda kondisyon ve nefes açma çalışmaları gerçekleştirirken, diğer yandan da salonda antrenman yapıyor.

Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Antrenörlük Bölüm Başkanı Doç. Dr. Engin Gezer, yaptığı açıklamada, iki yıl önce kurulan boks takımının 2017 yılı içinde yapılacak ulusal ve uluslararası müsabakalar öncesinde çok iddialı ve yoğun tempoda hazırlandığını söyledi.

Takımdaki 8 erkek, 4 kadın sporcuyla yoğun antrenman programına başladıklarını ifade eden Gezer, şunları kaydetti:

"İlk hedefimiz mart ayında yapılacak Üniversitelerarası Türkiye Boks Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalyalar alarak ilk beşe girmek. İkinci hedefimiz ise 2017 yılı içinde yapılacak Dünya Üniversitelerarası Boks Şampiyonası'na katılmak ve ülkemizi, üniversitemizi en iyi şekilde temsil edip madalyalar almak. Takımımıza çok güveniyorum. Çok güçlü sporcularımızla iddialı hazırlanıyoruz. Sarıkamış'ta boksa çok büyük ilgi var. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle görüşmelerimiz devam ediyor. Üniversitemiz bünyesinde ilk ve ortaokulda eğitim gören yetenekli öğrencilerimizle altyapı oluşturmayı planlıyoruz."

Okulun Beden Eğitimi Bölümü öğrencisi milli sporcu ve takım kaptanı Volkan Karslı da hedeflerinin büyük olduğunu belirtti. Volkan Karslı, "Ben defalarca Türkiye şampiyonu oldum, Avrupa ikinciliğim var. Yaklaşık 9 yıldır boks yapıyorum. Küçük yaştan beri hedefim olimpiyat ve dünya şampiyonalarında altın madalya getirerek, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Arkadaşlarım benden daha iyiler. Başarılı dereceler getireceklerine olan inancım tamdır. Engin hocamız bize çok emek veriyor. İnşallah emekler boşa gitmeyecek." diye konuştu.

Beden Eğitimi Bölümü öğrencisi ve milli sporcu Büşra Daşdemir ise spor lisesindeyken boksa başladığını ifade ederek, hedefinin Türkiye ve dünya şampiyonasında okulu ve Kars adına derece yapmak olduğunu söyledi.

Boksun bir tutku olduğunu vurgulayan Daşdemir, "Ben aynı zamanda Kars Ayhan Sönmez Boks Kulübü öğrencisiyim. Altı yıldır boks yapıyorum. Boks çok zevkli çok tutkulu bir spor gerçekten. Birçok spor dalıyla uğraştım ama hiçbiri boksun yerini tutamaz diye düşünüyorum. Kadınların boks yapmasını isterim. Özellikle kız çocuklarının içinde bir tutku varsa bence onu açığa çıkarıp, destek olmak lazım." diyerek sözlerini tamamladı.

AA