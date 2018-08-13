UNESCO geleneksel sporlar ve oyunlar toplantısı başladı

Dünya Etnospor Konfederasyonu ve UNESCO iş birliğinde düzenlenen UNESCO Geleneksel Sporlar ve Oyunlar 4. Müşterek Danışma Toplantısı, İstanbul'da başladı.

Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Otel'de iki gün sürecek toplantının açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, UNESCO Geleneksel Sporlar ve Oyunlar Koordinatörü Marcellin Dally, UNESCO Asya-Afrika Konferansı Başkanı Khalil Ahmed Khan, Gambiya Spor Bakanı Hadrammeh Sidibeh, Sri Lanka Spor Bakanı Faiszer Mustapha, Kırgızistan Spor Bakanı Kanat Amankulov, Fildişi Sahili Spor Bakanı Paulin Danho, Sırbistan Spor Bakanı Vanja Udovicic, Katar Kültür ve Spor Bakanı Salah Ghanem Al-Majeed ile birçok ülkeden davetli katıldı.

Açılışta konuşma yapan bakan Kasapoğlu, "Geleneksel sporların dünyada yeniden yaygınlaşmasından memnuniyet duyuyoruz. Geleneksel sporlar, ülkelerin geçmişinden izler taşıyan bir kültür. Toplumların hem kendi tarihlerini hem de birbirlerini tanıması adına bir köprü vazifesi görüyor. Dünyanın kültürel zenginliklerinin yeniden buluşmasına vesile olan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Sayın Bilal Erdoğan'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak geleneksel sporların gelişmesi için verdikleri desteğin hız kesmeden devam edeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Her milletin mazisi kendisi için ne kadar kıymetliyse dünya için de o kadar kıymetlidir. İnsanlığın ortak kültür hazinesine kattığı değerdir. Sorumluluk makamı olarak bizim vazifemiz, bu sporların gençlerimiz arasında daha fazla saygınlık ve popülarite kazanmasına yardımcı olmaktır. Gençlerin ait oldukları kültürle irtibatı, gelenekleriyle barışması, aynı zamanda ait oldukları toplumla kucaklaşması anlamına gelir. Kendi toplumu ve değerleriyle barışık gençlik, dünyada barışı ve huzuru tesis edeceklerdir. Bu gençler, sahip oldukları kıymetli yadigarları gönüllü elçiler olarak tüm dünyaya tanıtacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ülkemizde geleneksek sporların yayılması için pek çok faaliyeti yürütüyoruz. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Gelenek ve geleceği birleştiren bu ruhun bir parçası olmak bizim için mutluluk vesilesi. Çok daha güzel bir dünya için el ele verme, bu amaç için atılan adımlara omuz verme vakti. Bu değerli toplantının son derece verimli geçeceğine yürekten inanıyorum."

Dally: "Elle tutulamaz mirası nasıl muhafaza edeceğimizi konuşacağız"

Marcellin Dally, geleneksel sporların kültürler ve nesiller arasında bir köprü vazifesi gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Böyle bir organizasyonun başlangıcında yer almak benim için bir zevk. UNESCO adına Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne büyük memnuniyetlerimi ifade etmek istiyorum. Dünya Etnospor Konfederasyonuna teşekkür ediyorum. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a ve ekibine kıymetli çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. UNESCO olarak kollektif çalışmaları ilerletmek ve fikir paylaşımında bulunmak istiyoruz. 2018'deki oyunlar da çok önemli bir dönüm noktasıydı. Kültürler ve nesiller arası bir diyalog gerçekleştirildi. Burada elle tutulamaz mirası nasıl muhafaza edeceğimizi konuşacağız. Mevcut uygulamaları nasıl sürdürebileceğimizi görüşeceğiz."

Khalil Ahmed Khan, geleneksel oyunları tanıtmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "UNESCO, ulusal ve uluslararası kültürün kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor." diye konuştu.

Konuk bakanların konuşmaları

Hadrammeh Sidibeh, "Gambiya, küçük bir ülke ancak fark yaratmak için büyük olmak zorunda değilsiniz. Biz de kendi ölçeğimizde fark yaratmak için buradayız. Geleneksel sporlar, bu tür çalışmalarla güçlendirilerek yoluna devam edebilir." şeklinde görüş belirtti.

Paulin Danho, "Bu büyük organizasyona katılmaktan dolayı çok memnunuz. İnsanların zihninde, kalbinde ihtilaflar ve zorluklar doğar. Bunlar yine insanların kalbinde ve zihninde çözülür. Barış ve dünya çapında anlaşma kalplerde ve zihinlerde sağlanır. Dünya halkları bu organizasyonlar sayesinde kardeşlik ve paylaşım dolu bir dünyaya gidebilecek. Bu yüzden Sayın Bilal Erdoğan'a ve ekibine müteşekkiriz. Buradan güzel tecrübelerle ayrılacağız. Afrika'da bunları yaşatacağız. İnsanlar arasındaki kardeşliği ve anlaşma zihniyetini sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kanat Amankulov, "Türk Birliği ülkeleri, Orta Asya ülkeri ve Türkiye, son dönemde geleneksel spor türlerini geliştirmekte. Dünya çapında geliştirmek için Dünya Etnospor Konfederasyonu oluşturuldu. Sayın Bilal Erdoğan'ın geleneksel spor dallarının gelişimine büyük katkıları var. Bu sadece bir başlangıç. Sayın Erdoğan'ın gerçekleştirdiği başlangıcın büyük bir geleceği var. Her ülke ve halk kendi geleneğine sahip ama bunlar unutuluyor. Bu organizasyonda gelecek için ışık tutacak konuları tartışacağız." diye konuştu.

Salah Ghanem Al-Majeed, "Burada olmaktan çok mutluyum. Katar devleti, geleneksel sporlara çok önem veriyor. Geleneksel sporların geliştirilmesi için hem maddi hem de beşeri anlamda çok büyük kaynaklar aktardık. Umarım bu istişare toplantısından en fazla faydayla ayrılırız." açıklamasını yaptı.

Faiszer Mustapha, "Sri Lanka olarak burada bulunduğumuz için gurur duyuyoruz. 1500 yıllık bir geçmişe sahibiz. Bütün ülkeler geleneksel sporlardan uzaklaştı ve spor ticarileşti. Her şey kazanmak etrafında yapılandı, kardeşlik ve dayanışma geri planda kaldı. Sri Lanka olarak bunu değiştirmek istiyoruz. Bu girişimin zamanlamasının kültürümüzü geri kazanmak ve dejenerasyondan sıyrılıp özümüze dönmek için çok iyi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Vanja Udovicic ise "Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Profesyonel sporcu geçmişine sahibim. Etnosporun ne kadar önemli olduğunu daha önce fark etmemiştim. Şimdiye kadar geleneksel oyunların ve sporların gücünü anlamadığımı fark ettim. Gelenek ve kültür bir ülke için çok önemli. Hepimizin geleneksel sporları nasıl geliştireceğimizi anlamamız ve bu mesajın gençlere aktarılması gerekiyor. Onların da kendi kültürlerini bilmeleri ve anlamaları önemli. Günün sonunda kazanmanın, sonucun önemli olmadığını öğrendim. Önemli olan katılmak, yürekten denemek, olabileceğinin en iyisi olmaya çalışmak, diğerlerinin nasıl iyi olabileceğine yardım etmek. Size söz veriyorum. Sırbistan'da elimizden geleni yapacağız ve gelecekte etnosporu daha çok geliştireceğiz. Bizde de etnospor var ama Türkiye'deki gibi gelişmiş değil. Ülkemizdeki geleneksel sporları geliştirmek için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.