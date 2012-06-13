Umut Bulut, Aslan'a doğru

İSTANBUL

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, milli futbolcu Umut Bulut'u transfer etmek için girişimlere başladı. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, Fransa'nın Toulouse ekibinde forma giyen milli futbolcu Umut Bulut'un transferi için kulübüyle görüşmelere başlandığı belirtildi.

Umut Bulut, geride kalan sezon öncesinde Trabzonspor'dan Toulouse ekibine transfer olmuştu.