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Umut Bulut, Aslan'a doğru

Galatasaray Toulouse FC'nin profesyonel futbolcularından Umut Bulut için görüşmelere başladı.

Umut Bulut, Aslan'a doğru

Galatasaray Toulouse FC'nin profesyonel futbolcularından Umut Bulut için görüşmelere başladı.

13 Haziran 2012 Çarşamba 08:52
736 Okunma
Umut Bulut, Aslan'a doğru

İSTANBUL

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, milli futbolcu Umut Bulut'u transfer etmek için girişimlere başladı. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den  Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, Fransa'nın Toulouse ekibinde forma giyen milli futbolcu Umut Bulut'un transferi için kulübüyle görüşmelere başlandığı belirtildi.
Umut Bulut, geride kalan sezon öncesinde Trabzonspor'dan Toulouse ekibine transfer olmuştu.

AA

Son Güncelleme: 13.06.2012 00:54
Anahtar Kelimeler:
UMUT BULUT
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birolgayretli 2012-06-13 23:21:35

sadri başkanıda fahri başkan olarak istemiş galatasaray

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