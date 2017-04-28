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Ümit Özat'tan 'kadro dışı bırakma' uyarısı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, futbolcularını rehavet konusunda uyardığını belirterek, "Kadro dışı bırakma seçeneğini dahi gündemime alırım." dedi.

Ümit Özat'tan 'kadro dışı bırakma' uyarısı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, futbolcularını rehavet konusunda uyardığını belirterek, "Kadro dışı bırakma seçeneğini dahi gündemime alırım." dedi.

28 Nisan 2017 Cuma 14:31
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Ümit Özat'tan 'kadro dışı bırakma' uyarısı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını ve puan için mücadele edeceklerini ifade etti.

Sezonun son 6 haftasına rahat pozisyonda girdiklerini ancak henüz hiçbir şeyin bitmediğini dile getiren Özat, "Bunu oyuncularıma da anlatıyorum. Onlara işin aslında şimdi başladığını söyledim. Kalan süreçte en ufak bir rehavet görürsem kimsenin gözünün yaşına bakmam. Kadro dışı bırakma seçeneğini dahi gündemime alırım." diye konuştu.

Sıralamada kendilerinden üstteki en yakın rakibin, 43 puanla 6. sırada bulunan Antalyaspor olduğuna dikkati çeken Özat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sezonun bitmesine 6 hafta ve ortada alınabilecek 18 puan var. Hedefimiz, sezonu elimizden gelen gayreti gösterip mümkün olan en üst sırada bitirmek. Matematiksel olarak bu hafta karşılaşacağımız 47 puanlı Trabzonspor'u geçmemiz zor ama altıncılık imkansız değil. Sezonu 6. sırada bitirme hedefini önümüze koymanın zamanı geldi."

AA

Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiÜmit ÖzatSpor Toto Süper Lig
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