Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118386
ALTIN
162.485
DOLAR
3.8354
STERLİN
5.3253
EURO
4.7207
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Ümit Milliler'in hedefi Avrupa

Ümit Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Ercan, "2015'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz" dedi.

Ümit Milliler'in hedefi Avrupa

Ümit Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Ercan, "2015'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz" dedi.

12 Ağustos 2013 Pazartesi 12:06
448 Okunma
Ümit Milliler'in hedefi Avrupa

İSTANBUL - Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Abdullah Ercan, 2015'te düzenlenecek 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmak istediklerini söyledi. 

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Abdullah Ercan, ellerinde yetenekli bir nesil olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Polonya deplasmanıyla resmi maçlarımıza başlıyoruz. 2015'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Bu açıdan, en ciddi rakiplerimizden biri olan Polonya ile deplasmanda oynayacağımız maç çok önemli. Takımımda çeşitli yaş kategorilerinde Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası deneyimi yaşamış oyuncular var. 1992 doğumlu oyuncularla, 2009'da 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nı, 1993'lülerle de 2010'da 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı yaşadık. Aynı heyecanı şimdi 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için hissediyoruz."

En önemli görevlerinin A Milli Takım'a oyuncu yetiştirmek olduğunu vurgulayan Ercan, "Milli Takım'ın alt kategorilerinde bir misyonumuz var. A Milli Takım'a buradan ne kadar oyuncu verebilirsek, o kadar başarılı sayılırız" ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 12.08.2013 12:07
Anahtar Kelimeler:
Ümit Milliler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ