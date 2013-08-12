Ümit Milliler'in hedefi Avrupa

İSTANBUL - Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Abdullah Ercan, 2015'te düzenlenecek 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmak istediklerini söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Abdullah Ercan, ellerinde yetenekli bir nesil olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Polonya deplasmanıyla resmi maçlarımıza başlıyoruz. 2015'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Bu açıdan, en ciddi rakiplerimizden biri olan Polonya ile deplasmanda oynayacağımız maç çok önemli. Takımımda çeşitli yaş kategorilerinde Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası deneyimi yaşamış oyuncular var. 1992 doğumlu oyuncularla, 2009'da 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nı, 1993'lülerle de 2010'da 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı yaşadık. Aynı heyecanı şimdi 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için hissediyoruz."

En önemli görevlerinin A Milli Takım'a oyuncu yetiştirmek olduğunu vurgulayan Ercan, "Milli Takım'ın alt kategorilerinde bir misyonumuz var. A Milli Takım'a buradan ne kadar oyuncu verebilirsek, o kadar başarılı sayılırız" ifadelerini kullandı.